Фонд пенсионного и социального страхования РФ объяснил, как узнать остаток материнского капитала через Единый портал госуслуг

В СФР объяснили, как проверить остаток материнского капитала онлайн

0:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Фонд пенсионного и социального страхования России (СФР) предоставил информацию о том, как гражданам, использовавшим часть материнского капитала, узнать размер их оставшегося баланса.

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Согласно сообщению ведомства, для проверки остатка средств по сертификату можно заказать выписку на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), включая возможность использования мобильного приложения. Электронная выписка будет доступна в личном кабинете пользователя на портале.

СФР также указывает, что полученная выписка может быть использована в банках для целей, таких как покупка жилья или погашение ипотечного кредита, как уточняет портал buh.ru.