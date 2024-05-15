Фонд пенсионного и социального страхования РФ объяснил, как узнать остаток материнского капитала через Единый портал госуслуг

Фонд пенсионного и социального страхования России (СФР) предоставил информацию о том, как гражданам, использовавшим часть материнского капитала, узнать размер их оставшегося баланса.
Согласно сообщению ведомства, для проверки остатка средств по сертификату можно заказать выписку на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), включая возможность использования мобильного приложения. Электронная выписка будет доступна в личном кабинете пользователя на портале.
СФР также указывает, что полученная выписка может быть использована в банках для целей, таких как покупка жилья или погашение ипотечного кредита, как уточняет портал buh.ru.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.