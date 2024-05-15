Нарушил закон, плати штраф: как сотрудников ГИБДД привлекают к ответственности за нарушения

Инспекторы ГИБДД, как и любые другие государственные служащие, обязаны соблюдать закон. Они могут быть привлечены к ответственности за нарушение ПДД, использование служебного положения в личных целях, коррупцию или ненадлежащее выполнение обязанностей.
Такие действия могут повлечь дисциплинарные меры или уголовное преследование. В случае злоупотреблений со стороны инспекторов, гражданам следует обращаться в органы внутреннего контроля или суд, предоставив соответствующие доказательства нарушений.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.