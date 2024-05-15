Нарушил закон, плати штраф: как сотрудников ГИБДД привлекают к ответственности за нарушения

Как привлечь к ответственности инспектора ГИБДД: основания и процедура

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Инспекторы ГИБДД, как и любые другие государственные служащие, обязаны соблюдать закон. Они могут быть привлечены к ответственности за нарушение ПДД, использование служебного положения в личных целях, коррупцию или ненадлежащее выполнение обязанностей.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Такие действия могут повлечь дисциплинарные меры или уголовное преследование. В случае злоупотреблений со стороны инспекторов, гражданам следует обращаться в органы внутреннего контроля или суд, предоставив соответствующие доказательства нарушений.