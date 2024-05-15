"В действительности всё с точностью до наоборот": развеяны три главных мифа о покупке недвижимости с торгов

Покупка недвижимости с банкротных торгов весьма выгодна — дисконт от среднерыночной цены может достигать 50% и более, сообщила "Российской газете" адвокат Ирина Зуй. Однако многие остерегаются приобретать такое имущество.
"Мне постоянно приходится сталкиваться с тем, что представления потенциальных покупателей об этой категории недвижимости до крайности мифологизированы", — призналась юрист.
Она постаралась развеять эти необоснованные опасения.
Это не так, потому что продаёт недвижимость не её бывший обанкротившийся владелец, а арбитражным судом арбитражный управляющий. Порядок торгов, цена также утверждаются арбитражным судом, поэтому максимально прозрачны.
"В действительности всё с точностью до наоборот", — подчеркнула Зуй.
В 2009 году Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ разъяснил, что банкротные торги автоматически прекращают действие залога. Позже это подтвердил Верховный Суд РФ, указав на прекращение прав третьих лиц при реализации заложенного имущества на торгах.
Не сложнее, чем в любых других торгах на онлайн-площадках, заверила эксперт. Понадобятся только аванс и электронная подпись. Расходы на её оформление ничтожны по сравнению с выгодой от приобретения принадлжавшего банкроту имущества.
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