Экономист порекомендовал успеть приобрести электронику до повышения цен на 20%

Экономист Филипп Кравченко объяснил, с чем связан предстоящий скачок цен на электронику.
Аналитики уверены, что в России ожидается рост цен на электронику на 20%. О повышении цены предупредили производители полупроводников.
Это связано с увеличением стоимости металлов, которые применяются при изготовлении высокотехнологичных товаров.
"Это причина, по которой в ближайшее время стоимость компьютеров может взлететь на 15-20%", — цитирует слова экономиста "Вечерняя Москва".
Кравченко объяснил, что подорожают не только иностранные бренды, но и продукция отечественного производства, так как российские компании покупают полупроводники у китайских производителей.
Эксперты советуют купить необходимую технику до середины лета.
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