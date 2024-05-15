Экономист порекомендовал успеть приобрести электронику до повышения цен на 20%

Цены на электронику в России вырастут на 20%

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Филипп Кравченко объяснил, с чем связан предстоящий скачок цен на электронику.

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Аналитики уверены, что в России ожидается рост цен на электронику на 20%. О повышении цены предупредили производители полупроводников.

Это связано с увеличением стоимости металлов, которые применяются при изготовлении высокотехнологичных товаров.

"Это причина, по которой в ближайшее время стоимость компьютеров может взлететь на 15-20%", — цитирует слова экономиста "Вечерняя Москва".

Кравченко объяснил, что подорожают не только иностранные бренды, но и продукция отечественного производства, так как российские компании покупают полупроводники у китайских производителей.

Эксперты советуют купить необходимую технику до середины лета.