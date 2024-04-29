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Юлию Пересильд из-за нового образа сравнили с Моникой Беллуччи

Актрису Юлию Пересильд с черными волосами сравнили с Моникой Беллуччи

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Шоу-бизнес

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд поделилась в своем блоге фотографиями в необычном образе — она предстала в парике с черными волосами.

Актрису Юлию Пересильд с черными волосами сравнили с Моникой Беллуччи
Фото: youtube.com by канал Diplomatrutube is licensed under public domain

Артистка запечатлена в черном боди, которое сочетала с кружевной юбкой и укороченным жакетом с золотистыми пуговицами и красным цветком. Поклонники указали на то, что она стала похожей на Монику Беллуччи.

Юлия Пересильд воспитывает двоих дочерей от режиссера Алексея Учителя, роман с которым долгое время скрывала. В настоящее время они с женатым кинематографистом не вместе, но продолжают общаться ради наследниц.

На съемках фильма "Вызов" Пересильд познакомилась с коллегой Михаилом Тройником, с которым у нее завязался роман.

Ранее Алеся Кафельникова вернулась в публичное пространство.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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