Юлию Пересильд из-за нового образа сравнили с Моникой Беллуччи

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд поделилась в своем блоге фотографиями в необычном образе — она предстала в парике с черными волосами.
Артистка запечатлена в черном боди, которое сочетала с кружевной юбкой и укороченным жакетом с золотистыми пуговицами и красным цветком. Поклонники указали на то, что она стала похожей на Монику Беллуччи.
Юлия Пересильд воспитывает двоих дочерей от режиссера Алексея Учителя, роман с которым долгое время скрывала. В настоящее время они с женатым кинематографистом не вместе, но продолжают общаться ради наследниц.
На съемках фильма "Вызов" Пересильд познакомилась с коллегой Михаилом Тройником, с которым у нее завязался роман.
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