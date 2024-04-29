Как правильно достичь своих целей в спорте: нужно ли сбросить лишний вес перед наращиванием мышечной массы?

Потеря жира может дать вам энергию для более интенсивных тренировок и наращивания мышечной массы. И наоборот, наращивание мышечной массы может ускорить ваш метаболизм, чтобы вы быстрее сжигали жир. Как понять, что нужно делать сначала?
Это может повысить мотивацию к упражнениям за счет повышения самооценки и поможет вам более четко видеть очертания мышц.
Когда ваш организм использует жир в качестве топлива вместо пищевых углеводов или гликогена, вы можете почувствовать, что у вас больше энергии.
Избыточный вес или ожирение создают значительную нагрузку на суставы. Это может повлиять на то, как часто вы тренируетесь или насколько усердно вы способны тренироваться.
Потеря веса дает результаты быстрее, чем наращивание мышечной массы, что, как правило, является длительным процессом.
Достижение здорового веса регулирует ваши гормоны и подготавливает ваше тело к процессу наращивания мышечной массы, который последует за этим.
Даже когда вы не тренируетесь, ваше тело будет сжигать больше калорий. В конечном итоге вы будете сжигать жир и улучшите состав тела.
Когда возникает дефицит калорий, особенно в течение длительных периодов времени, организму необходимо искать топливо в другом месте. Он может начать расщеплять мышцы для получения аминокислот и преобразовывать их в энергию. Однако это замедлит способность вашего организма сжигать жир. Ваш организм также может потерять некоторые ферменты, ответственные за расщепление углеводов, если вы не употребляете достаточное количество пищи или продуктов, богатых углеводами.
Мышечный катаболизм очень распространен среди людей, которые используют диету только для похудения. По сути, это истощение мышечной массы, и это может повлиять на вашу общую силу и внешний вид. Следовательно, добавление силовых тренировок в рацион может иметь положительные результаты.
У вас должна быть хорошо документированная стратегия, чтобы сохранить или улучшить размер мышц и одновременно уменьшить количество жира.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.