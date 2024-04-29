Как правильно достичь своих целей в спорте: нужно ли сбросить лишний вес перед наращиванием мышечной массы?

Нужно ли сбросить вес перед тем, как наращивать мышечную массу?

3:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Потеря жира может дать вам энергию для более интенсивных тренировок и наращивания мышечной массы. И наоборот, наращивание мышечной массы может ускорить ваш метаболизм, чтобы вы быстрее сжигали жир. Как понять, что нужно делать сначала?

Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Плюсы того, чтобы в первую очередь сосредоточиться на потере жира.

Потеря веса.

Это может повысить мотивацию к упражнениям за счет повышения самооценки и поможет вам более четко видеть очертания мышц.

Больше энергии.

Когда ваш организм использует жир в качестве топлива вместо пищевых углеводов или гликогена, вы можете почувствовать, что у вас больше энергии.

Снижение нагрузки на суставы.

Избыточный вес или ожирение создают значительную нагрузку на суставы. Это может повлиять на то, как часто вы тренируетесь или насколько усердно вы способны тренироваться.

Более быстрые видимые результаты.

Потеря веса дает результаты быстрее, чем наращивание мышечной массы, что, как правило, является длительным процессом.

Гормональный баланс.

Достижение здорового веса регулирует ваши гормоны и подготавливает ваше тело к процессу наращивания мышечной массы, который последует за этим.

Плюсы того, чтобы в первую очередь сосредоточиться на наращивании мышечной массы.

Ускоренный метаболизм.

Даже когда вы не тренируетесь, ваше тело будет сжигать больше калорий. В конечном итоге вы будете сжигать жир и улучшите состав тела.

Предотвращает мышечный катаболизм.

Когда возникает дефицит калорий, особенно в течение длительных периодов времени, организму необходимо искать топливо в другом месте. Он может начать расщеплять мышцы для получения аминокислот и преобразовывать их в энергию. Однако это замедлит способность вашего организма сжигать жир. Ваш организм также может потерять некоторые ферменты, ответственные за расщепление углеводов, если вы не употребляете достаточное количество пищи или продуктов, богатых углеводами.

Мышечный катаболизм очень распространен среди людей, которые используют диету только для похудения. По сути, это истощение мышечной массы, и это может повлиять на вашу общую силу и внешний вид. Следовательно, добавление силовых тренировок в рацион может иметь положительные результаты.

Можно ли нарастить мышечную массу, одновременно теряя жир?

У вас должна быть хорошо документированная стратегия, чтобы сохранить или улучшить размер мышц и одновременно уменьшить количество жира.

Сократите дефицит калорий до минимума.

Выполняйте комплексные силовые упражнения три раза в неделю.

Будьте терпеливы.

Съедайте более 25 граммов белка четыре раза в день.

Используйте кардиотренировки для восстановления.

Следите за потреблением калорий.

Занимайтесь высокоинтенсивными тренировками в умеренных количествах.