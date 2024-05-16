Британцы занялись любовью на Майорке: жители Магалуфа возмущены

Жители известного курорта Магалуф на Майорке, Испания, пожаловались на поведение британских туристов, которые ведут себя неподобающим образом, включая секс в общественных местах и мочеиспускание на улицах. Об этом пишет Daily Mail.
По информации издания, именно британские туристы вызывают недовольство местных жителей. Они проявляют неуважение к острову, устраивая шумные вечеринки. Также отмечается, что из-за большого числа туристов на курорте стали продавать наркотики как попкорн.
"С годами туристы ведут себя все хуже", — прокомментировал один из жителей Магалуфа.
11 апреля на другом популярном европейском курорте началась голодовка в знак протеста против массового притока туристов. Активисты провели митинг и заявили, что будут голодать до тех пор, пока правительство Канарских островов не остановит крупные туристические проекты.
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