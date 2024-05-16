На вторичном рынке недвижимости появился новый тип загородного жилья — его плюсы и минусы

Строитель рассказал о новом типе вторичного загородного жилья

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На вторичном рынке недвижимости появился новый тип загородного жилья, пишет в четверг Life.ru. Издание узнало подробности у директора по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслава Котлова.

Фото: Wikimedia Commons by Светлана Глазкина is licensed under CC BY-SA 3.0

В отдельный сегмент специалисты отрасли выделили близкие к готовности (на 80-90%) или полностью построенные новые дома, в которых ещё никто не жил.

"Изначально, увидев такое предложение, потребитель радуется — ему предлагают практически готовый дом, в котором не жили. Но в таких объектах есть тяжёлые подводные камни", — предупреждают эксперты.

Котлов считает такое жильё одним из факторов, повлиявших на снижение спроса на вторичную загородную недвижимость: в этих домах зачастую скрыты существенные недостатки, а общестроительная грамотность потенциальных покупателей сильно выросла.

По его прогнозам, этим летом спрос на такое жильё снизится ещё на 10%, а следом оно подешевеет — к концу сезона дома с недоделками будут продаваться по цене +20% к себестоимости строительства.

"Прогноз по вторичному сегменту загородной недвижимости сильно зависит от 1 июля, — не согласился владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. — Пока на нём штиль, так как льготная ипотека забирает большую часть целевой аудитории".

Для покупки дома он посоветовал нанимать эксперта-профессионала. "Вообще, дом на вторичном рынке следует выбирать очень внимательно", — уверен Лазовский.

Кроме того, не лишним будет опрос будущих соседей в выбранной локации.