Строители рассказали, кто предпочитает загородное жильё и дали советы по его покупке

Портрет типичного покупателя загородного дома в Подмосковье

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Всё больше людей понимают, что загородный дом в Подмосковье удобнее и выгоднее квартиры в Москве, заявил руководитель отдела продаж и развития строительной компании "Юко" Дмитрий Панин.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

"Всё чаще даже самые молодые люди, в возрасте от 20 лет, стали выбирать именно своё новое жильё в виде малоэтажного строительства, загородного коттеджа на земельном участке где-то недалеко от Москвы", — сообщил он 360.ru.

Среди покупателей преобладают всё же люди постарше — 30-45 лет.

Наиболее типичные новосёлы за городом — молодые семьи с одним маленьким ребёнком или более зрелые, 40-45 лет, с двумя-тремя детьми и с животными, уточнил коммерческий директор той же компании Иван Данилов. "Мы видим, как растёт тренд, аудитория расширяется, и молодые специалисты, работающие на удалёнке — IT-специалисты, специалисты по дизайну, рекламе, видеопродакшену, работе с маркетплейсами, — даже без детей, переезжают, чтобы улучшить качество жизни", — добавил он.

По словам Панина, в область переезжают даже те, кто работает в офисе, — люди привыкли ездить на работу далеко. "Сейчас куча коттеджных посёлков, деревень, частных застроек, где хорошая, даже отличная транспортная доступность, и жители не ощущают никакого дискомфорта, выезжая на работу в столицу или ближайший город, где устроились. С развитием транспортных сетей добираться до Москвы стало ещё удобнее, ещё быстрее", — пояснил он.

В большинстве своём люди приобретают загородный дом для постоянного проживания. Порядка 20% покупают его под дачу, но — капитальную, с прицелом на переезд в будущем. При этом большинство из них выбирают небольшие — 90-120 кв. м — одноэтажные дома: не хотят, чтобы лестница мешалась и занимала место.

Перед покупкой надо поговорить с потенциальными соседями, настоятельно посоветовал Панин. Узнайте у них, прежде всего, о коммуникациях. "Я бы порекомендовал выбирать дом с магистральным газом либо электрическим отоплением. Какие-то альтернативы — центральные сети отопления, угольные и дизельные котлы, твердотопливные и жидкотопливные котлы — я бы не стал рассматривать, потому что это будет доставлять дискомфорт за городом", — объяснил он.

Кроме того, надо выяснить о промышленности поблизости. Экологически опасны не только химзаводы, но любые предприятия — потому что к ним ездит грузовой транспорт.