Александр Бородай: “Украинцы продались Западу за право быть боевыми холопами”

Уже третий год продолжается специальная военная операция. Как меняется война? Почему дроны стали важнее любого другого вооружения? Как из российских добровольцев делают профессиональных воинов? Какие ещё события потрясут мир в ближайшее время? Правда ли, что Донбасс — кузница нового русского мира? Кто побеждает в войне на Украине?
Последними сводками и реальной ситуацией на фронте поделился в эфире Pravda.Ru командир 7-й штурмовой бригады Святого Георгия, депутат Госдумы, первый Председатель Совета министров ДНР Александр Бородай.
Ведущая — спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова.
0:00 — Как из добровольцев делают профессиональных воинов
8:36 — Ситуация на фронте
12:53 — Как меняется характер боевых действий?
15:19 — Где закончится война?
23:55 — Донбасс — кузница нового русского мира?
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