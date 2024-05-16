Узнали, почём можно купить таунхаус в Подмосковье: где дороже и дешевле всего

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Средняя цена таунхауса в Подмосковье поднялась почти до 19 миллионов рублей

2:11
Недвижимость

К маю средняя цена таунхауса в Подмосковье поднялась до 18,99 миллиона рублей, сообщила "Стройгазета" со ссылкой на исследование аналитического центра "Мир квартир".

Средняя цена таунхауса в Подмосковье поднялась почти до 19 миллионов рублей
Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин is licensed under public domain

Самые дорогие:

  1. в Королёве — 37,49 миллиона рублей,
  2. в Красногорске — 37,41 миллиона рублей,
  3. в Одинцове — 36 миллионов рублей,
  4. в Долгопрудном — 34,3 миллиона рублей,
  5. в Истре — 29,7 миллиона рублей,
  6. в Ногинске — 29,5 миллиона рублей,
  7. в Химках — 26,8 миллиона рублей,
  8. в Ивантеевке — 25 миллионов рублей,
  9. в Мытищах — 23,2 миллиона рублей,
  10. в Балашихе — 23,1 миллиона рублей.

Самые дешёвые:

  1. в Егорьевске — 5,35 миллиона рублей,
  2. в Бронницах — 5,5 миллиона рублей,
  3. в Клину — 6,5 миллиона рублей,
  4. в Наро-Фоминске — 8,82 миллиона рублей,
  5. в Лосино-Петровском — 9,71 миллиона рублей,
  6. в Сергиевом Посаде — 11,1 миллиона рублей,
  7. в Щёлкове — 11,35 миллиона рублей,
  8. в Коломне — 13,65 миллиона рублей,
  9. в Чехове — 14,3 миллиона рублей.

"Интересно, что таунхаусы, как гибридный формат, подорожали больше, чем квартиры на вторичном рынке Подмосковья (+1,1%), но меньше, чем отдельно стоящие дома (+25,1%)", — заметил директор "Мира квартир" Павел Луценко.

Основной причиной он назвал незначительное предложение этого типа жилья, сосредоточенное преимущественно на вторичном рынке — застройщики неохотно берутся за возведение таунхаусов. Быстрее всего дорожают дома не старше восьми лет в обжитых посёлках уровня комфорт+ или бизнес-класса.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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