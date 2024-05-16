Узнали, почём можно купить таунхаус в Подмосковье: где дороже и дешевле всего

К маю средняя цена таунхауса в Подмосковье поднялась до 18,99 миллиона рублей, сообщила "Стройгазета" со ссылкой на исследование аналитического центра "Мир квартир".
Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин is licensed under public domain
Самые дорогие:
в Королёве — 37,49 миллиона рублей,
в Красногорске — 37,41 миллиона рублей,
в Одинцове — 36 миллионов рублей,
в Долгопрудном — 34,3 миллиона рублей,
в Истре — 29,7 миллиона рублей,
в Ногинске — 29,5 миллиона рублей,
в Химках — 26,8 миллиона рублей,
в Ивантеевке — 25 миллионов рублей,
в Мытищах — 23,2 миллиона рублей,
в Балашихе — 23,1 миллиона рублей.
Самые дешёвые:
в Егорьевске — 5,35 миллиона рублей,
в Бронницах — 5,5 миллиона рублей,
в Клину — 6,5 миллиона рублей,
в Наро-Фоминске — 8,82 миллиона рублей,
в Лосино-Петровском — 9,71 миллиона рублей,
в Сергиевом Посаде — 11,1 миллиона рублей,
в Щёлкове — 11,35 миллиона рублей,
в Коломне — 13,65 миллиона рублей,
в Чехове — 14,3 миллиона рублей.
"Интересно, что таунхаусы, как гибридный формат, подорожали больше, чем квартиры на вторичном рынке Подмосковья (+1,1%), но меньше, чем отдельно стоящие дома (+25,1%)", — заметил директор "Мира квартир" Павел Луценко.
Основной причиной он назвал незначительное предложение этого типа жилья, сосредоточенное преимущественно на вторичном рынке — застройщики неохотно берутся за возведение таунхаусов. Быстрее всего дорожают дома не старше восьми лет в обжитых посёлках уровня комфорт+ или бизнес-класса.