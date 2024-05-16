Узнали, почём можно купить таунхаус в Подмосковье: где дороже и дешевле всего

Средняя цена таунхауса в Подмосковье поднялась почти до 19 миллионов рублей

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

К маю средняя цена таунхауса в Подмосковье поднялась до 18,99 миллиона рублей, сообщила "Стройгазета" со ссылкой на исследование аналитического центра "Мир квартир".

Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин is licensed under public domain

Самые дорогие:

в Королёве — 37,49 миллиона рублей, в Красногорске — 37,41 миллиона рублей, в Одинцове — 36 миллионов рублей, в Долгопрудном — 34,3 миллиона рублей, в Истре — 29,7 миллиона рублей, в Ногинске — 29,5 миллиона рублей, в Химках — 26,8 миллиона рублей, в Ивантеевке — 25 миллионов рублей, в Мытищах — 23,2 миллиона рублей, в Балашихе — 23,1 миллиона рублей.

Самые дешёвые:

в Егорьевске — 5,35 миллиона рублей, в Бронницах — 5,5 миллиона рублей, в Клину — 6,5 миллиона рублей, в Наро-Фоминске — 8,82 миллиона рублей, в Лосино-Петровском — 9,71 миллиона рублей, в Сергиевом Посаде — 11,1 миллиона рублей, в Щёлкове — 11,35 миллиона рублей, в Коломне — 13,65 миллиона рублей, в Чехове — 14,3 миллиона рублей.

"Интересно, что таунхаусы, как гибридный формат, подорожали больше, чем квартиры на вторичном рынке Подмосковья (+1,1%), но меньше, чем отдельно стоящие дома (+25,1%)", — заметил директор "Мира квартир" Павел Луценко.

Основной причиной он назвал незначительное предложение этого типа жилья, сосредоточенное преимущественно на вторичном рынке — застройщики неохотно берутся за возведение таунхаусов. Быстрее всего дорожают дома не старше восьми лет в обжитых посёлках уровня комфорт+ или бизнес-класса.