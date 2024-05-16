Неожиданное разоблачение: популярные машины, которые ржавеют быстрее всех

Недавнее исследование от "Rostskyddsmetoder", проанализированное журналистами SPEEDME. RU, выявило список автомобилей, наиболее уязвимых к коррозии.
Исследование охватило более 500 моделей машин в возрасте от 10 до 20 лет, среди которых многие японские марки оказались на удивление уязвимы к ржавчине, несмотря на их репутацию надежности.
К наиболее подверженным коррозии автомобилям относятся модели Ford, Toyota, DS, Fiat, Hongqi, Lynk&Co, Mitsubishi, Range Rover, Subaru, Suzuki, и Honda. Японские производители часто используют химические покрытия, которые оказались менее эффективны в сравнении с европейскими технологиями восковых наполнителей и гальванического цинкования.
В связи с этим, владельцы таких автомобилей часто прибегают к дополнительной антикоррозийной обработке после покупки.
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