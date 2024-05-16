Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средняя цена таунхауса в Подмосковье поднялась почти до 19 миллионов рублей
Рецепт пряного миндально-бананового пирога
Фильм "Василиса и хранители времени" выходит в прокат 3 октября
Путин потребовал не допустить перехода российской экономики на военные рельсы
Тянущие боли в пояснице и потеря веса могут свидетельствовать о раке мочевого пузыря
Александр Бородай: “Украинцы продались Западу за право быть боевыми холопами”
Расслабляем тело по даосской практике, которую могут выполнить все
Жители Майорки пожаловались на сношающихся на улице британцев
Комик Гарик Харламов рассказал, что похудел на 20 килограммов
Неожиданное разоблачение: популярные машины, которые ржавеют быстрее всех

Исследование коррозии автомобилей: какие марки наиболее подвержены ржавчине

0:59
Авто

Недавнее исследование от "Rostskyddsmetoder", проанализированное журналистами SPEEDME. RU, выявило список автомобилей, наиболее уязвимых к коррозии.

Исследование коррозии автомобилей: какие марки наиболее подвержены ржавчине
Фото: Wikipedia by Aero777 is licensed under CC BY-SA 3.0

Исследование охватило более 500 моделей машин в возрасте от 10 до 20 лет, среди которых многие японские марки оказались на удивление уязвимы к ржавчине, несмотря на их репутацию надежности.

К наиболее подверженным коррозии автомобилям относятся модели Ford, Toyota, DS, Fiat, Hongqi, Lynk&Co, Mitsubishi, Range Rover, Subaru, Suzuki, и Honda. Японские производители часто используют химические покрытия, которые оказались менее эффективны в сравнении с европейскими технологиями восковых наполнителей и гальванического цинкования.

В связи с этим, владельцы таких автомобилей часто прибегают к дополнительной антикоррозийной обработке после покупки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
Киев стягивает в Волчанск всех, массированный обстрел Крыма ракетами ATACMS Дмитрий Плотников После взятия Работина ВС РФ будут развивать успех, чтобы снять угрозу Крыму Любовь Степушова Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Последние материалы
Лучшие три масла для ухода за кожей
Появились первые отзывы на сериал "Универ. 13 лет спустя"
АСВ исключило Тагилбанк из системы страхования вкладов после ликвидации
Stocklytics составил топ-5 самых "радиоактивных" смартфонов
Как приготовить смузи из тофу и клубники
Киев стягивает в Волчанск всех, массированный обстрел Крыма ракетами ATACMS
Как защитить автомобиль от угона: возвращение к физическим блокировкам
Лук и шпинат нужно исключить из рациона при панкреатите
В мае дороже всего россияне отдохнули в Дубае и на Сейшелах
Какие прически могут выдать возраст: взгляд стилиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников