Ароматный десерт к чаю: миндально-банановый пирог с мускатным орехом и корицей

Рецепт пряного миндально-бананового пирога

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите какой-нибудь уникальный десерт? Попробуйте этот необычный рецепт миндально-бананового пирога с пряностями.

Фото: flickr.com by joebeone is licensed under CC BY 2.0.

Миндаль является источником витамина Е, бананы богаты антиоксидантами и контролируют уровень сахара в крови. Специи придают аромат, а также отлично борются с воспалениями и помогают похудеть.

Ингредиенты

1/2 стакана несолёного сливочного масла

1/2 стакана нарезанного миндаля

3 яйца

1,5 стакана банана, протёртого в пюре

1,5 чайной ложки разрыхлителя

1/2 чайной ложки соли

1,5 чайной ложки молотой корицы

1/4 чайной ложки мускатного ореха

Сахарный песок

2 чайные ложки апельсиновой цедры

3 стакана муки

1 чайная ложка пищевой соды

2/3 стакана пахты

Приготовление

Растопите в миске 1/4 стакана сливочного масла. Возьмите форму для кексов, налейте 2 столовые ложки масла, хорошо смажьте им все стороны формы. Возьмите миску среднего размера, смешайте сахар, корицу, мускатный орех и миндаль. Размешайте как следует. Высыпьте половину этой смеси в смазанную маслом форму. Добавьте оставшуюся смесь в миску, где хранилось растопленное масло, и хорошо перемешайте. Тщательно перемешайте сахарный песок с 1/4 стакана сливочного масла. После образования крема по одному вбейте яйца. Ещё раз тщательно перемешайте эту смесь. Добавьте к нему пюре из банана и апельсиновую цедру и хорошо перемешайте. Возьмите большую миску, смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль. Добавьте смесь бананового крема к сухой мучной смеси и энергично перемешайте. Осторожно влейте необходимое количество пахты в смесь для кекса и тщательно перемешайте, чтобы получилось гладкое тесто. Наполните 3/4 часть формы тестом. Посыпьте тесто смесью специй и снова вылейте тесто на специи, заполнив оставшуюся часть формы. Выпекайте в духовке 50 минут при 180 градусах.