Ароматный десерт к чаю: миндально-банановый пирог с мускатным орехом и корицей

Хотите какой-нибудь уникальный десерт? Попробуйте этот необычный рецепт миндально-бананового пирога с пряностями.
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Миндаль является источником витамина Е, бананы богаты антиоксидантами и контролируют уровень сахара в крови. Специи придают аромат, а также отлично борются с воспалениями и помогают похудеть.
Ингредиенты
1/2 стакана несолёного сливочного масла
1/2 стакана нарезанного миндаля
3 яйца
1,5 стакана банана, протёртого в пюре
1,5 чайной ложки разрыхлителя
1/2 чайной ложки соли
1,5 чайной ложки молотой корицы
1/4 чайной ложки мускатного ореха
Сахарный песок
2 чайные ложки апельсиновой цедры
3 стакана муки
1 чайная ложка пищевой соды
2/3 стакана пахты
Приготовление
Растопите в миске 1/4 стакана сливочного масла. Возьмите форму для кексов, налейте 2 столовые ложки масла, хорошо смажьте им все стороны формы.
Возьмите миску среднего размера, смешайте сахар, корицу, мускатный орех и миндаль. Размешайте как следует. Высыпьте половину этой смеси в смазанную маслом форму. Добавьте оставшуюся смесь в миску, где хранилось растопленное масло, и хорошо перемешайте.
Тщательно перемешайте сахарный песок с 1/4 стакана сливочного масла. После образования крема по одному вбейте яйца. Ещё раз тщательно перемешайте эту смесь. Добавьте к нему пюре из банана и апельсиновую цедру и хорошо перемешайте.
Возьмите большую миску, смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль. Добавьте смесь бананового крема к сухой мучной смеси и энергично перемешайте. Осторожно влейте необходимое количество пахты в смесь для кекса и тщательно перемешайте, чтобы получилось гладкое тесто.
Наполните 3/4 часть формы тестом. Посыпьте тесто смесью специй и снова вылейте тесто на специи, заполнив оставшуюся часть формы. Выпекайте в духовке 50 минут при 180 градусах.