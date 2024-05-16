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Ароматный десерт к чаю: миндально-банановый пирог с мускатным орехом и корицей

Рецепт пряного миндально-бананового пирога

2:19
Еда

Хотите какой-нибудь уникальный десерт? Попробуйте этот необычный рецепт миндально-бананового пирога с пряностями.

Рецепт пряного миндально-бананового пирога
Фото: flickr.com by joebeone is licensed under CC BY 2.0.

Миндаль является источником витамина Е, бананы богаты антиоксидантами и контролируют уровень сахара в крови. Специи придают аромат, а также отлично борются с воспалениями и помогают похудеть.

Ингредиенты

  • 1/2 стакана несолёного сливочного масла
  • 1/2 стакана нарезанного миндаля
  • 3 яйца
  • 1,5 стакана банана, протёртого в пюре
  • 1,5 чайной ложки разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1,5 чайной ложки молотой корицы
  • 1/4 чайной ложки мускатного ореха
  • Сахарный песок
  • 2 чайные ложки апельсиновой цедры
  • 3 стакана муки
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 2/3 стакана пахты

Приготовление

  1. Растопите в миске 1/4 стакана сливочного масла. Возьмите форму для кексов, налейте 2 столовые ложки масла, хорошо смажьте им все стороны формы.
  2. Возьмите миску среднего размера, смешайте сахар, корицу, мускатный орех и миндаль. Размешайте как следует. Высыпьте половину этой смеси в смазанную маслом форму. Добавьте оставшуюся смесь в миску, где хранилось растопленное масло, и хорошо перемешайте.
  3. Тщательно перемешайте сахарный песок с 1/4 стакана сливочного масла. После образования крема по одному вбейте яйца. Ещё раз тщательно перемешайте эту смесь. Добавьте к нему пюре из банана и апельсиновую цедру и хорошо перемешайте.
  4. Возьмите большую миску, смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль. Добавьте смесь бананового крема к сухой мучной смеси и энергично перемешайте. Осторожно влейте необходимое количество пахты в смесь для кекса и тщательно перемешайте, чтобы получилось гладкое тесто.
  5. Наполните 3/4 часть формы тестом. Посыпьте тесто смесью специй и снова вылейте тесто на специи, заполнив оставшуюся часть формы. Выпекайте  в духовке 50 минут при 180 градусах.
Банановый пирог, который тает во рту!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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