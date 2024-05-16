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Смузи с йогуртом, киви и ванильным мороженым: напиток для укрепления иммунитета

Простой рецепт смузи с киви и ванильным мороженым

0:52
Еда

Этот смузи готовится из киви, ванильного мороженого, йогурта и сахара. Напиток поможет справиться с жарой знойным летом, и он очень вкусный.

Простой рецепт смузи с киви и ванильным мороженым
Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)” is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Йогурт — отличный источник кальция и пробиотиков, которые помогают повысить иммунитет, а киви богат витаминами К, С и калием. 

Ингредиенты

  • 6 стаканов йогурта
  • 2 шарика ванильного мороженого
  • Кубики льда по мере необходимости
  • 4 киви
  • 6 столовых ложек сахара
  • Листья мяты по желанию

Приготовление

Киви очистите от кожицы и нарежьте кубиками. Положите йогурт, кубики киви, сахар в чашу блендера и взбейте до однородной массы. Добавьте кубики льда и ванильное мороженое и снова перемешайте. Разлейте по бокалам и украсьте листиками мяты.

Смузи из киви. Рецепт полезного смузи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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