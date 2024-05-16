Смузи с йогуртом, киви и ванильным мороженым: напиток для укрепления иммунитета

Этот смузи готовится из киви, ванильного мороженого, йогурта и сахара. Напиток поможет справиться с жарой знойным летом, и он очень вкусный.
Йогурт — отличный источник кальция и пробиотиков, которые помогают повысить иммунитет, а киви богат витаминами К, С и калием.
Киви очистите от кожицы и нарежьте кубиками. Положите йогурт, кубики киви, сахар в чашу блендера и взбейте до однородной массы. Добавьте кубики льда и ванильное мороженое и снова перемешайте. Разлейте по бокалам и украсьте листиками мяты.
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