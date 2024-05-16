Смузи с йогуртом, киви и ванильным мороженым: напиток для укрепления иммунитета

Простой рецепт смузи с киви и ванильным мороженым

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот смузи готовится из киви, ванильного мороженого, йогурта и сахара. Напиток поможет справиться с жарой знойным летом, и он очень вкусный.

Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)” is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Йогурт — отличный источник кальция и пробиотиков, которые помогают повысить иммунитет, а киви богат витаминами К, С и калием.

Ингредиенты

6 стаканов йогурта

2 шарика ванильного мороженого

Кубики льда по мере необходимости

4 киви

6 столовых ложек сахара

Листья мяты по желанию

Приготовление

Киви очистите от кожицы и нарежьте кубиками. Положите йогурт, кубики киви, сахар в чашу блендера и взбейте до однородной массы. Добавьте кубики льда и ванильное мороженое и снова перемешайте. Разлейте по бокалам и украсьте листиками мяты.