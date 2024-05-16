Онколог Бертл: недержание мочи, тянущие боли в пояснице и потеря веса у женщин могут указывать на рак мочевого пузыря

Тянущие боли в пояснице и потеря веса могут свидетельствовать о раке мочевого пузыря

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Элисон Бертл рассказала, по каким симптомам можно определить рак мочевого пузыря у женщин.

Фото: flickr.com by Alex Proimos is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По её словам, у женщин этот вид рака удаётся диагностировать на поздних стадиях, так как симптомы болезни часто списывают на наступление менопаузы. Поэтому о том, что это может быть рак, женщина задумывается лишь когда в моче появляется кровь.

Среди симптомов заболевания — болезненные мочеиспускания, тянущие боли в пояснице, потеря веса, усталость, недержание мочи и боли в животе.

Врач посоветовала при подобных симптомах обратиться к врачу и настаивать на тщательном обследовании, пишет Daily Mail. Вовремя начатое лечение поможет добиться полной ремиссии.