2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

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Исследование международной команды археологов и палеоэкологов подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана, но не дошедших до Антарктиды.

Фото: State Historical Society of Wisconsin by Tamara Thomsen, PDM

Учёные изучили археологические находки на острове Эндерби в 500 км южнее острова Стюарт, включая мусорные кучи и культурные слои, которые указывают на короткое спорадическое проживание полинезийцев.

Новейшие раскопки и радиоуглеродный анализ позволили точно определить временной диапазон заселения: приблизительно 1250-1320 гг. н. э. Эти данные совпадают с известными датами колонизации в Восточной Полинезии.

Профессор Атолл Андерсон и Джанет Уилмсхерст, проводившие исследования на острове Эндерби, подчёркивают, что остров стал самым южным известным местом для проживания древних полинезийцев, ведь дальнейшие путешествия на юг представляли серьёзные трудности. Холодные океанические воды, отсутствие необходимых ресурсов для ремонта судов и высокая вероятность потерь тепла делали путь к Антарктиде практически невозможным.

Хотя полинезийцы показали исключительное мореходное мастерство, граница их путешествий, вероятно, остановилась примерно в 2000 км от Антарктиды, что подчёркивает их способность к адаптации в суровых условиях, но также указывает на пределы их выносливости и технологических возможностей.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.



Моря́к — работник морского транспорта или военнослужащий военно-морского флота.

