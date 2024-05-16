"Это чрезвычайно важная вещь": Путин выступает против военного давления на экономику РФ

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Путин потребовал не допустить перехода российской экономики на военные рельсы

0:52
Экономика

Во время обсуждения развития оборонно-промышленного комплекса президент Владимир Путин выразил требование, чтобы российская экономика не переключалась на военные рельсы.

Путин потребовал не допустить перехода российской экономики на военные рельсы
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Информацию об этом предоставило агентство ТАСС.

Президент подчеркнул важность избежания перекосов в промышленности и других ключевых секторах экономики, особенно в условиях продолжающегося конфликта на Украине.

Путин указал на необходимость поддержания стабильности в экономике и промышленности, подчеркнув важность этого аспекта.

Кроме того, он затронул тему диверсификации производства на оборонных заводах, подчеркивая необходимость расширения ассортимента гражданских товаров.

Путин уточнил, что предприятия, работающие в оборонно-промышленном комплексе, должны увеличить выпуск продукции для гражданских нужд.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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