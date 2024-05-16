Во время обсуждения развития оборонно-промышленного комплекса президент Владимир Путин выразил требование, чтобы российская экономика не переключалась на военные рельсы.
Информацию об этом предоставило агентство ТАСС.
Президент подчеркнул важность избежания перекосов в промышленности и других ключевых секторах экономики, особенно в условиях продолжающегося конфликта на Украине.
Путин указал на необходимость поддержания стабильности в экономике и промышленности, подчеркнув важность этого аспекта.
Кроме того, он затронул тему диверсификации производства на оборонных заводах, подчеркивая необходимость расширения ассортимента гражданских товаров.
Путин уточнил, что предприятия, работающие в оборонно-промышленном комплексе, должны увеличить выпуск продукции для гражданских нужд.
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.