Авиарейс Москва-Баку совершил незапланированную посадку из-за больной пассажирки

Женщине понадобилась реанимация после полета с российской авиакомпанией

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" изменил маршрут и приземлился в другом месте из-за заболевшей пассажирки. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошел 14 мая на рейсе из московского аэропорта Домодедово в Баку. В ходе полета экипаж сообщил диспетчерам, что 63-летняя пассажирка почувствовала себя плохо из-за падения давления. В результате пилоты приняли решение совершить незапланированную посадку в Астрахани.

Сообщается, что сигнал срочности экипаж не подавал, однако после приземления пассажирке потребовалась реанимация.