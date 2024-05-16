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Авиарейс Москва-Баку совершил незапланированную посадку из-за больной пассажирки

Женщине понадобилась реанимация после полета с российской авиакомпанией

0:41
Туризм

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" изменил маршрут и приземлился в другом месте из-за заболевшей пассажирки. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Женщине понадобилась реанимация после полета с российской авиакомпанией
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инцидент произошел 14 мая на рейсе из московского аэропорта Домодедово в Баку. В ходе полета экипаж сообщил диспетчерам, что 63-летняя пассажирка почувствовала себя плохо из-за падения давления. В результате пилоты приняли решение совершить незапланированную посадку в Астрахани.

Сообщается, что сигнал срочности экипаж не подавал, однако после приземления пассажирке потребовалась реанимация.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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