Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" изменил маршрут и приземлился в другом месте из-за заболевшей пассажирки. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел 14 мая на рейсе из московского аэропорта Домодедово в Баку. В ходе полета экипаж сообщил диспетчерам, что 63-летняя пассажирка почувствовала себя плохо из-за падения давления. В результате пилоты приняли решение совершить незапланированную посадку в Астрахани.
Сообщается, что сигнал срочности экипаж не подавал, однако после приземления пассажирке потребовалась реанимация.
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.