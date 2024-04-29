Увеличьте урожай в 10 раз! Секрет суперудобрения для рассады

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Перечислены лучшие удобрения для рассады

1:14
Садоводство

Существует разнообразие мнений относительно того, как наилучшим образом удобрять рассаду в помещении по мере её роста.

Перечислены лучшие удобрения для рассады
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Хотя выбор метода удобрения остаётся на усмотрение каждого, многочисленные исследования свидетельствуют о том, что дополнительное питание способствует развитию более крепких саженцев.

Удобрения содержат три основных питательных компонента, необходимых растениям: азот (N), фосфор (P) и калий (K), обычно обозначаемые как NPK. Оптимальным подкормочным составом для молодых саженцев является умеренная доза сбалансированного удобрения (с равными долями NPK) или смесь с повышенным содержанием азота и калия, например, соотношения 5:2:3 или 3:1:2. На этапе роста предпочтительнее использовать жидкие формы удобрений, а не гранулированные.

Когда дело доходит до выбора удобрения, стоит обратить внимание на качественные универсальные водорастворимые продукты, предназначенные специально для подкормки рассады. Среди таких продуктов можно назвать "Кристаллон", "Фертика", "Расворин", "Акварин", "Агрикола" и другие.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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