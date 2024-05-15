Китайские учёные наладили производство оптических чипов в обход санкций США

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Учёные КНР достигли прогресса в производстве оптических чипов с низкой себестоимостью

0:48
Наука

Ученые из Университета науки и технологии Китая и других институтов сделали значительный прогресс в создании экономичной технологии массового производства высокопроизводительных оптических чипов.

Учёные КНР достигли прогресса в производстве оптических чипов с низкой себестоимостью
Фото: Flickr by Micah Elizabeth Scott is licensed under CC BY-SA 2.0

Их разработка фотонных интегральных схем, использующих свет для передачи данных, может существенно снизить зависимость Китая от импортных технологий в условиях американских санкций. Использование литий-танталата вместо дорогостоящего литий-ниобата позволило снизить себестоимость производства на 60-80%.

Это открытие, опубликованное в журнале Nature, предоставляет Китаю потенциал стать лидером в производстве оптических и радиочастотных интегральных схем, что усиливает технологическое соперничество с США.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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