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Миллионы лет назад магнитный щит Земли рухнул. Американские геофизики узнали, к чему это привело

Ослабление магнитного поля Земли привело к развитию морской жизни 565 млн лет назад

2:20
Наука

Между 590 и 565 миллионами лет назад магнитное поле Земли было намного слабее, что отразилось на животном мире. Американские геофизики нашли убедительные доказательства этому, о чём сообщили в Communications Earth & Environment.

Ослабление магнитного поля Земли привело к развитию морской жизни 565 млн лет назад
Фото: NASA is licensed under public domain

Магнитное поле нашей планеты довольно слабое — всего 0,00005 тесла, что в 10 тысяч раз меньше, чем в аппарате магнитно-резонансной томографии. И всё же его хватает, чтобы надёжно защищать нас от солнечной радиации и космических лучей, и, более того, достаточно для навигации перелётным птицам.

Но таким оно было не всегда. Периодически магнитосфера ослабевает, например во время событий, известных как инверсия магнитного поля. Такое происходило, как полагают учёные, в период между 590 и 565 миллионами лет назад.

К таким выводам они пришли, изучая магнитные минералы, найденные в скалах Канады и Бразилии. По словам геофизика из Рочестерского университета в Нью-Йорке Джона Тардуно, 590 миллионов лет магнитное поле Земли было самым слабым за всю его историю — всего лишь 1/30 от нынешнего.

"Поле почти полностью рухнуло", — говорит он.

Как ни странно, тогда это не навредило жизни на нашей планете, а наоборот, помогло. Судя по химическому составу исследованных горных пород, резко выросло содержание кислорода в океане и атмосфере. По мнению учёных, причиной стало расщепление молекул воды космическими частицами. Лёгкий водород улетучивался в космос, а концентрация кислорода увеличивалась. И это способствовало развитию морской жизни — примерно тогда же произошло резкое увеличение биоразнообразия макроскопических животных, известное как Кембрийский взрыв.

Очевидно, что более крупным животным нужно больше кислорода, вот их и стало больше, резюмировал Тардуно.

Пожалуй, выводы кажутся несколько надуманными, но никаких оснований для сомнений в результатах измерений нет, прокомментировал геолог из Университета Флориды в Гейнсвилле Джо Мирт.

Магнитное поле Земли
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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