Четвероногий друг не хочет гулять: почему питомец резко разлюбил прогулки

Кинологи рассказали, почему собака не любит гулять

Обычно собаки бегут к своему хозяину с радостью, увидев в его руках поводок.

Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Однако иногда собака без интереса осматривает принадлежности для прогулки и уходит обратно ложиться на своё место.

Это может происходить по разным причинам, например, из-за здоровья или стресса питомца. Но иногда причины могут быть и другими.

Нежелание идти на прогулку может быть вызвано непогодой. Не стоит заставлять пса ходить под дождём.

Причиной может быть и усталость. Например, если вы водите охотничью собаку на длительные прогулки с активными играми дважды в день, это нормально для неё. Но для английского бульдога такой режим будет чрезмерным.

Отсутствие разнообразия в прогулках, постоянно один и тот же маршрут, недостаток дрессировки и игр также могут уменьшить желание питомца гулять.

Учитывайте возраст собаки — старшие питомцы обычно менее активны.

Иногда собака может просто не хотеть гулять из-за своего настроения, как и человек, у неё могут быть дни активности и веселья, а могут быть и спокойные дни.