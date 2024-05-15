Четвероногий друг не хочет гулять: почему питомец резко разлюбил прогулки

Обычно собаки бегут к своему хозяину с радостью, увидев в его руках поводок.
Однако иногда собака без интереса осматривает принадлежности для прогулки и уходит обратно ложиться на своё место.
Это может происходить по разным причинам, например, из-за здоровья или стресса питомца. Но иногда причины могут быть и другими.
Нежелание идти на прогулку может быть вызвано непогодой. Не стоит заставлять пса ходить под дождём.
Причиной может быть и усталость. Например, если вы водите охотничью собаку на длительные прогулки с активными играми дважды в день, это нормально для неё. Но для английского бульдога такой режим будет чрезмерным.
Отсутствие разнообразия в прогулках, постоянно один и тот же маршрут, недостаток дрессировки и игр также могут уменьшить желание питомца гулять.
Учитывайте возраст собаки — старшие питомцы обычно менее активны.
Иногда собака может просто не хотеть гулять из-за своего настроения, как и человек, у неё могут быть дни активности и веселья, а могут быть и спокойные дни.
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