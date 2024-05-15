Прогнозы Центробанка на 2024: ожидаемое снижение ипотечных кредитов до уровня 2015 года

Центробанк ожидает прекращения массовой льготной ипотеки

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Центральный банк прогнозирует снижение объема ипотечного кредитования до уровня 2015 года, как указано в комментариях к прогнозу макроэкономической ситуации после последнего заседания Совета директоров Банка России о ключевой ставке.

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Александр Ярамышев, руководитель Циан. Ипотеки, указывает на текущие тенденции рынка, которые могут привести к снижению объема ипотечного кредитования. Он отмечает, что прошлый год был выдающимся по объемам выдачи ипотечных кредитов благодаря росту льготных программ. Однако в 2024 году ожидается ухудшение ситуации из-за высоких процентных ставок и изменений в льготных программах.

Михаил Хорьков, глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, подчеркивает, что сокращение будет касаться не объемов ипотечного кредитования, а темпов прироста ипотечного портфеля. Он говорит, что рост ипотечного рынка продолжится, но будет более медленным, а текущие объемы выдачи будут колебаться.

Хорьков также заявил, что массовая льготная ипотека постепенно уходит из употребления, и семейная ипотека уже не способна поддерживать прежние объемы. По его мнению, основной причиной охлаждения ипотечного рынка является снижение активности на вторичном рынке, где нет признаков скорого восстановления.