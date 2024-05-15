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Прогнозы Центробанка на 2024: ожидаемое снижение ипотечных кредитов до уровня 2015 года

Центробанк ожидает прекращения массовой льготной ипотеки

1:28
Недвижимость

Центральный банк прогнозирует снижение объема ипотечного кредитования до уровня 2015 года, как указано в комментариях к прогнозу макроэкономической ситуации после последнего заседания Совета директоров Банка России о ключевой ставке.

Центробанк ожидает прекращения массовой льготной ипотеки
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Александр Ярамышев, руководитель Циан. Ипотеки, указывает на текущие тенденции рынка, которые могут привести к снижению объема ипотечного кредитования. Он отмечает, что прошлый год был выдающимся по объемам выдачи ипотечных кредитов благодаря росту льготных программ. Однако в 2024 году ожидается ухудшение ситуации из-за высоких процентных ставок и изменений в льготных программах.

Михаил Хорьков, глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, подчеркивает, что сокращение будет касаться не объемов ипотечного кредитования, а темпов прироста ипотечного портфеля. Он говорит, что рост ипотечного рынка продолжится, но будет более медленным, а текущие объемы выдачи будут колебаться.

Хорьков также заявил, что массовая льготная ипотека постепенно уходит из употребления, и семейная ипотека уже не способна поддерживать прежние объемы. По его мнению, основной причиной охлаждения ипотечного рынка является снижение активности на вторичном рынке, где нет признаков скорого восстановления.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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