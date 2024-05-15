Из-за каких ошибок можно не ждать достойного урожая клубники?

Клубничники не должны допустить эти ошибки

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Клубника — это одна из самых популярных ягод, является ценным источником витаминов и питательных веществ. Многие люди мечтают о собственном саду с клубникой, но не всегда получается вырастить достойный урожай. В этой статье рассмотрим основные ошибки, которые могут привести к неудачному выращиванию клубники.

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Первая и, пожалуй, самая распространённая ошибка — неправильный выбор места для посадки. Клубника любит солнечные места, поэтому ее следует высаживать на открытых участках с хорошей освещенностью. Если вы посадите ее в тени или на слишком влажном участке, то не стоит ожидать хорошего урожая. Также не рекомендуется сажать клубнику на том же месте два года подряд, так как это может привести к истощению почвы и уменьшению урожайности.

Вторая ошибка — неправильный выбор сорта клубники. Существует множество сортов клубники, каждый из которых имеет свои особенности и требования к условиям выращивания. Например, некоторые сорта предпочитают более кислую почву, а другие — более щелочную. Поэтому перед покупкой саженцев необходимо изучить информацию о сорте и подобрать подходящий для вашего участка.

Третья ошибка — неправильный уход за растениями. Клубника требует регулярного полива, особенно в период цветения и плодоношения. Недостаток влаги может привести к остановке роста и уменьшению урожая. Также необходимо следить за состоянием почвы и регулярно подкармливать растения удобрениями. Но не переусердствуйте с удобрениями, так как это может привести к перегною и повреждению корней.

Четвертая ошибка — неправильное обрезание растений. Клубника нуждается в обрезке для поддержания здоровья и увеличения урожайности. Но некоторые садоводы могут сделать это неправильно, либо вовсе не обрезать растения. В результате, клубника может стать слишком густой, что приведет к уменьшению доступа к солнечному свету и воздуху, а также увеличит риск заболеваний.