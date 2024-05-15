"Хотела, чтобы я попрощалась": Ксении Собчак рассказала о болезни отца

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Ксения Собчак поделилась воспоминаниями о болезни своего отца

0:39
Шоу-бизнес

В своем проекте "Осторожно: Собчак" телезвезда Ксения Собчак вместе с мамой Людмилой Нарусовой вспомнили о тяжелом периоде в их жизни, когда ее отец, экс-мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, перенес инфаркт миокарда в 1997 году.

Ксения Собчак поделилась воспоминаниями о болезни своего отца
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Это событие произошло накануне дня рождения Ксении, когда ей было всего 15 лет. Нарусова рассказала о своем страхе навредить мужу, пережившему инфаркт, и о том, как она написала расписку, чтобы забрать его домой из больницы.

Воспоминания о тех событиях вызвали у нее слезы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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