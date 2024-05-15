"Хотела, чтобы я попрощалась": Ксении Собчак рассказала о болезни отца

В своем проекте "Осторожно: Собчак" телезвезда Ксения Собчак вместе с мамой Людмилой Нарусовой вспомнили о тяжелом периоде в их жизни, когда ее отец, экс-мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, перенес инфаркт миокарда в 1997 году.
Это событие произошло накануне дня рождения Ксении, когда ей было всего 15 лет. Нарусова рассказала о своем страхе навредить мужу, пережившему инфаркт, и о том, как она написала расписку, чтобы забрать его домой из больницы.
Воспоминания о тех событиях вызвали у нее слезы.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.