Обоснованные отказы: как белорусские страховщики объясняют свои решения на реальных примерах

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Почему страховщики отказывают в выплатах: реальные истории из Беларуси

2:25
Страхование

Белорусские страховщики составили подборку случаев, когда выплаты по страховым возмещениям были отклонены по объективным причинам. Эти ситуации произошли в прошлом году и были опубликованы в журнале "Страхование в Беларуси".

Почему страховщики отказывают в выплатах: реальные истории из Беларуси
Фото: Wikipedia by Automobile Mag is licensed under CC BY-SA 4.0

Повреждение карданного вала BMW

Владелец BMW M 760, застрахованного по автокаско, заявил, что некий предмет попал под днище автомобиля и повредил карданный вал. Однако автоэкспертиза показала, что поломка карданного вала произошла из-за эксплуатационной усталости и не была вызвана заявленным ДТП. Страховщики отмечают, что подобные случаи нередко связаны с попытками выдать эксплуатационные повреждения за страховые.

Нетрезвый водитель без прав сломал забор

В частном секторе областного города, нетрезвый водитель без прав, не имея страховки ОСГО, наехал на забор жилого дома. Владелец дома, застраховавший только строение, не получил страховое возмещение, так как его полис не покрывал ограждения и действия третьих лиц. Наезд транспортных средств включён в страховые риски только по добровольному страхованию строений.

Повреждение защитной пленки Audi A8L

В страховую компанию поступило заявление о повреждении антигравийной пленки на фарах Audi A8L. Однако, согласно правилам компании, случай признан страховым только при одновременном повреждении самого транспортного средства или его оборудования. Поскольку других повреждений не было зафиксировано, выплата за замену пленки не была произведена.

Велосипедная авария под наркотиками в Германии

Белорусский страхователь, находясь в Германии, получил черепно-мозговую травму, катаясь на велосипеде под действием наркотических средств. Полиция также обнаружила наркотическое вещество в его рюкзаке. Из-за наличия наркотиков в крови страховая компания отказала в выплате. Сумма расходов предположительно превышает €5000, но страховая организация не предоставила гарантийное письмо больнице.

Эти примеры иллюстрируют случаи, когда страховые компании отказывают в выплатах из-за несоответствия условий полисов или обстоятельств происшествий.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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