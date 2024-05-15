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Польза винограда для здоровья: вы удивитесь, как изменится ваша жизнь

Как изменится здоровье, если часто употреблять виноград

1:41
Здоровье

Виноград богат необходимыми для здоровья человека питательными веществами и антиоксидантами. Включение винограда в свой рацион может принести пользу вашему здоровью.

Как изменится здоровье, если часто употреблять виноград
Фото: flickr.com by Caspar Diederik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Укрепляет иммунную систему

Виноград богат витамином С, который поддерживает вашу иммунную систему. Витамин С помогает бороться с бактериальными и вирусными инфекциями, в том числе дрожжевыми.

Антиоксиданты

Виноград содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами, способными повреждать клетки и способствовать развитию рака. Ресвератрол, антиоксидант винограда, может защитить от рака, уменьшая воспаление и блокируя рост раковых клеток.

Другие антиоксиданты, такие как катехины, кверцетин и антоцианы, еще больше усиливают этот защитный эффект.

Здоровье сердца

Ресвератрол не только предотвращает рак, но и помогает защитить от сердечных заболеваний.

Контроль уровня холестерина

Виноград богат клетчаткой, что делает его хорошим выбором для снижения высокого уровня холестерина.

Контроль диабета

Виноград имеет низкий гликемический индекс, что означает, что он не повышает уровень сахара в крови. Питательные вещества, содержащиеся в винограде, могут повысить чувствительность к инсулину и утилизацию глюкозы.

Здоровье мозга

Ресвератрол снижает окислительный стресс, благотворно влияя на здоровье мозга.

Крепкие кости

Виноград с витамином К, кальцием, магнием и калием способствует здоровью костей.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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