Рост туристического потока в Россию в 2024: китайские туристы лидируют

Китайцы составили почти половину иностранного турпотока в Россию

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В первом квартале текущего года Россию посетило 218,8 тысяч иностранных туристов. Отметим, что почти половина из них — граждане Китая, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Данные Пограничной службы России указывают, что с января по март в страну прибыло 99 тысяч китайских туристов.

Китай снова лидирует по количеству туристов в Россию, возвращая себе этот статус в конце 2023 года и сохраняя его в текущем году. Туристический поток из Китая активно восстанавливается после пандемии, хотя и не достиг уровня до кризиса: в первом квартале 2019 года в Россию приехали 163,4 тысячи китайцев.

Среди других стран, чьи граждане активно посещали Россию в январе — марте 2024 года, Туркмения занимает второе место с 15,9 тысячи визитов, а Турция — третье с 12,5 тысячи туристов.

Также в пятерку лидеров входят Германия и Объединенные Арабские Эмираты с 8,4 тысячи и 7,3 тысячи визитов соответственно.

Эксперты предсказывают рост международного туристического потока в Россию в 3-4 раза в сравнении с прошлым годом. С января по март традиционно наблюдается спад в туристической активности, в то время как пик сезона приходится на период с мая по сентябрь.