Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Начато расследование в отношении Waymo из-за аварий с участием автономных автомобилей
PNAS: ледниковые керны раскрывают резкие скачки CO2 в истории климата Антарктиды
Освежающие детокс-напитки: очищения организма после праздников
Почему страховщики отказывают в выплатах: реальные истории из Беларуси
Учёные КНР достигли прогресса в производстве оптических чипов с низкой себестоимостью
Смольянинов* и Хаматова выступили в Риге с концертом, посвященным Даниилу Хармсу
Ксения Собчак поделилась воспоминаниями о болезни своего отца
Клубничники не должны допустить эти ошибки
Как изменится здоровье, если часто употреблять виноград
Рост туристического потока в Россию в 2024: китайские туристы лидируют

Китайцы составили почти половину иностранного турпотока в Россию

1:40
Туризм

В первом квартале текущего года Россию посетило 218,8 тысяч иностранных туристов. Отметим, что почти половина из них — граждане Китая, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Китайцы составили почти половину иностранного турпотока в Россию
Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Данные Пограничной службы России указывают, что с января по март в страну прибыло 99 тысяч китайских туристов.

Китай снова лидирует по количеству туристов в Россию, возвращая себе этот статус в конце 2023 года и сохраняя его в текущем году. Туристический поток из Китая активно восстанавливается после пандемии, хотя и не достиг уровня до кризиса: в первом квартале 2019 года в Россию приехали 163,4 тысячи китайцев.

Среди других стран, чьи граждане активно посещали Россию в январе — марте 2024 года, Туркмения занимает второе место с 15,9 тысячи визитов, а Турция — третье с 12,5 тысячи туристов.

Также в пятерку лидеров входят Германия и Объединенные Арабские Эмираты с 8,4 тысячи и 7,3 тысячи визитов соответственно.

Эксперты предсказывают рост международного туристического потока в Россию в 3-4 раза в сравнении с прошлым годом. С января по март традиционно наблюдается спад в туристической активности, в то время как пик сезона приходится на период с мая по сентябрь.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Госсекретарь на Украине. В огороде бузина, а в Киеве "дядька Блинкен" Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Миллионы лет назад магнитный щит Земли рухнул. Американские геофизики узнали, к чему это привело
Миллионы лет назад магнитный щит Земли рухнул. Американские геофизики узнали, к чему это привело
Последние материалы
Китайцы составили почти половину иностранного турпотока в Россию
Почему страховщики отказывают в выплатах: реальные истории из Беларуси
Учёные КНР достигли прогресса в производстве оптических чипов с низкой себестоимостью
Смольянинов* и Хаматова выступили в Риге с концертом, посвященным Даниилу Хармсу
Ксения Собчак поделилась воспоминаниями о болезни своего отца
Клубничники не должны допустить эти ошибки
Как изменится здоровье, если часто употреблять виноград
Рубленые куриные котлеты: несложно готовить, нравятся абсолютно всем
Центробанк ожидает прекращения массовой льготной ипотеки
Кинологи рассказали, почему собака не любит гулять
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников