Очистите свой организм: пять детокс-напитков, чтобы избавиться от последствий праздничных выходных

Освежающие детокс-напитки: очищения организма после праздников

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После завершения праздников вы, вероятно, ощущаете последствия чрезмерного употребления вредной и сладкой пищи, проявляющиеся в лени, вздутии живота и сыпи. Но не переживайте, у нас есть решение. Вот пять детокс-напитков от bebeautiful.in, которые помогут вашему организму избавиться от избытка калорий, накопленных во время праздников.

Фото: commons.wikimedia.org by Mohans1995 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Детокс-вода с лимоном и имбирем

Эти продукты, богатые витамином C, улучшают пищеварение и выводят токсины из организма, помогая сжечь лишние калории. Просто добавьте половину лимона и немного тертого имбиря в стакан теплой воды.

Детокс-напиток с яблоками, мятой и корицей

Добавьте яблоко, несколько листочков мяты и корицу в литр воды и оставьте настаиваться несколько часов. Этот напиток ускоряет обмен веществ благодаря и содержит мало калорий, что идеально после праздничных застолий.

Детокс-вода с гранатом и мятой

Смешайте гранатовые зерна, свежие листья мяты и холодную воду, дайте настояться и пейте. Этот напиток помогает организму вывести токсины, освежает и увлажняет.

Цитрусовый детокс-напиток

Добавьте ломтики апельсина и лимона, листочки мяты в поллитра воды и оставьте настаиваться. Этот напиток поможет сжечь калории и улучшить состояние кожи благодаря витамину C.

Детокс-вода с огурцом и мятой

Нарежьте огурец и добавьте листья мяты в литр воды, дайте настояться и пейте. Этот освежающий напиток поможет увлажнить и освежить организм.

Эти напитки не только помогут вашему организму очиститься от лишних калорий и токсинов, но и подарят вам приятное ощущение свежести и легкости.

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