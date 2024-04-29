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Тонометр может подсказать, как чувствуют себя сосуды: как узнать пульсовое давление, рассказал кардиолог Лисицинский

Важность пульсового давления в домашнем мониторинге: советы кардиолога

2:41
Здоровье

При самостоятельном измерении артериального давления в домашних условиях большинство людей обычно сосредотачиваются на изучении двух основных параметров: систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) давления.

Важность пульсового давления в домашнем мониторинге: советы кардиолога
Фото: U.S. Air Force Staff Sgt. by Jeanette Copeland is licensed under Creative Commons CC0 License

Тем не менее, известный кардиолог Александр Лисицинский рекомендует не пренебрегать и третьим важным показателем — пульсовым давлением. О значении этого показателя он подробно рассказал в своем профессиональном блоге.

Пульсовое давление — это разница между систолическим и диастолическим давлением, которая отражает состояние сосудистого тонуса и сердечного выброса. Измерение пульсового давления может помочь в оценке уровня артериальной жесткости и риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это значение имеет важное диагностическое значение, особенно в контексте старения и хронических заболеваний сердца. (Википедия)

Доктор Лисицинский объясняет, что пульсовое давление вычисляется путем вычитания диастолического давления из систолического. К примеру, если при измерении тонометр отобразил значения 125/85 мм рт. ст., то пульсовое давление можно рассчитать как разницу этих чисел: 125 минус 85 равняется 40 мм рт. ст. Это значение лежит в пределах нормального диапазона, который составляет от 30 до 60 мм рт. ст.

Однако если разница превышает 60 мм рт. ст. на регулярной основе, это может сигнализировать о потенциальных здоровьесберегающих проблемах, требующих медицинского вмешательства.

По мнению Лисицинского, причины изменений пульсового давления могут быть различными. Физиологические причины включают в себя активные физические нагрузки, беременность, стресс, курение, тогда как нефизиологические факторы могут указывать на более серьезные медицинские состояния.

К последним относятся гипертензия сосудов, что является признаком увеличения их жесткости и может быть проявлением атеросклероза, нарушения функций аортального клапана, гипертиреоза, повышенного внутричерепного давления и железодефицитной анемии.

С другой стороны, пониженное пульсовое давление может быть индикатором стеноза аортального клапана, хронической сердечной недостаточности или синусовой тахикардии.

Информационная статья не является медицинской рекомендацией.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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