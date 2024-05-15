Поездка Меган Маркл и Принца Гарри в Нигерию вызвала сильное раздражение у Короля Чарльза и Принца Уильяма, согласно мнению королевского эксперта.
Герцог и герцогиня Сассекские посетили Африканскую страну, чтобы продвигать Игры Непокорённых, но их поездка была встречена критикой и была окрещена "неофициальным королевским туром".
Это вызвало недовольство в королевской семье, особенно у Принца Уильяма, который, по словам экспертов, "абсолютно в ярости" и ищет способы предотвратить подобные ситуации в будущем. Король Чарльз, по слухам, реагировал ещё более эмоционально.
Визит был настолько формальным, что нигерийцы обращались с Меган и Гарри как с действующими королевскими особами, что ещё больше усложнило ситуацию, подтверждая худшие опасения королевской семьи о том, что пара может действовать самостоятельно, не считаясь с королевским статусом.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.