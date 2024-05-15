Археологи обнаружили загадочную L-образную структуру возле египетских пирамид Гизы

Heritage Daily: обнаружены аномалии возле египетских пирамид Гизы

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа японских археологов обследовала территории возле Великих пирамид Гизы и обнаружила несколько аномалий, включая L-образную структуру, погребенную под песком.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На Западном кладбище, некрополе к западу от пирамид, археологи нашли эту конструкцию на глубине двух метров к югу от мастабы G4000. Это прямоугольные захоронения с вертикальной шахтой, ведущей в подземную камеру, сообщает Heritage Daily.

Под L-образной структурой нашли ещё одни аномалии на глубине 3,5-11 метров. Возможно, это неизвестные археологические объекты, такие как вертикальные стены из известняка или шахты, ведущие к надгробным сооружениям.