Группа японских археологов обследовала территории возле Великих пирамид Гизы и обнаружила несколько аномалий, включая L-образную структуру, погребенную под песком.
На Западном кладбище, некрополе к западу от пирамид, археологи нашли эту конструкцию на глубине двух метров к югу от мастабы G4000. Это прямоугольные захоронения с вертикальной шахтой, ведущей в подземную камеру, сообщает Heritage Daily.
Под L-образной структурой нашли ещё одни аномалии на глубине 3,5-11 метров. Возможно, это неизвестные археологические объекты, такие как вертикальные стены из известняка или шахты, ведущие к надгробным сооружениям.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.