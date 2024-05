Пять способов облегчить мышечную боль после физических нагрузок: секреты расслабления

Все мы где-то слышали, что после качественной тренировки должно быть ощущение боли в мышцах. Это свидетельствует о том, что вы проработали их настоящим образом. Однако это не означает, что вы должны страдать. Портал bebeautiful.in предлагает пять простых способов, как облегчить мышечную боль после тренировки.

Фото: stemcellpowernow.com by Injurymap is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license