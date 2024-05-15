Забудьте о магазинной колбасе: домашний рецепт свиной колбасы, который поразит всех гостей

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Рецепт домашней колбасы из свинины

2:10
Еда

Домашняя колбаса из свинины — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить самостоятельно. В этой статье расскажем вам подробный рецепт приготовления домашней колбасы из свинины.

Рецепт домашней колбасы из свинины
Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Bassi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты.
— 1 кг свинины (лучше всего использовать свиную шею)
— 100 г льда
— 2 чайные ложки соли
— 1 чайная ложка черного перца
— 1 чайная ложка сахара
— 1 чайная ложка красного перца
— 1 чайная ложка сушеного чеснока
— 1 чайная ложка паприки
— 1/2 чайной ложки молотого кориандра
— 1/2 чайной ложки молотого кумина
— 1/2 чайной ложки молотого гвоздики

Приготовление.

1. Начните с подготовки мяса. Очистите свиную шею от лишних жиров и пленок, нарежьте на куски и поместите в морозильник на 30 минут, чтобы мясо замерзло немного.

2. Пропустите замороженное мясо через мясорубку среднего размера или используйте блендер для измельчения до состояния фарша.

3. Добавьте к фаршу лед, соль, сахар, черный перец, красный перец, сушеный чеснок, паприку, кориандр, кумин и гвоздику. 

4. Для того чтобы проверить на вкус готовый фарш, можно приготовить небольшую котлету и пожарить ее на сковороде.

5. Подготовьте оболочку для колбасы (можно использовать натуральные оболочки из кишок или силиконовые формы).

6. Наполните оболочку фаршем, тщательно уплотняя его и избегая пустот.

7. Сформируйте колбасу нужной длины и завяжите концы.

8. Подвесьте колбасу в прохладное место на несколько часов или на ночь, чтобы она просохла и насытилась ароматами специй.

9. После этого можно приготовить колбасу: запекать в духовке, варить или коптить на гриле.

10. После приготовления дайте колбасе немного остыть, а затем нарежьте на порции и подавайте к столу.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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