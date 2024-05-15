Забудьте о магазинной колбасе: домашний рецепт свиной колбасы, который поразит всех гостей

Рецепт домашней колбасы из свинины

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя колбаса из свинины — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить самостоятельно. В этой статье расскажем вам подробный рецепт приготовления домашней колбасы из свинины.

Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Bassi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты.

— 1 кг свинины (лучше всего использовать свиную шею)

— 100 г льда

— 2 чайные ложки соли

— 1 чайная ложка черного перца

— 1 чайная ложка сахара

— 1 чайная ложка красного перца

— 1 чайная ложка сушеного чеснока

— 1 чайная ложка паприки

— 1/2 чайной ложки молотого кориандра

— 1/2 чайной ложки молотого кумина

— 1/2 чайной ложки молотого гвоздики

Приготовление.

1. Начните с подготовки мяса. Очистите свиную шею от лишних жиров и пленок, нарежьте на куски и поместите в морозильник на 30 минут, чтобы мясо замерзло немного.

2. Пропустите замороженное мясо через мясорубку среднего размера или используйте блендер для измельчения до состояния фарша.

3. Добавьте к фаршу лед, соль, сахар, черный перец, красный перец, сушеный чеснок, паприку, кориандр, кумин и гвоздику.

4. Для того чтобы проверить на вкус готовый фарш, можно приготовить небольшую котлету и пожарить ее на сковороде.

5. Подготовьте оболочку для колбасы (можно использовать натуральные оболочки из кишок или силиконовые формы).

6. Наполните оболочку фаршем, тщательно уплотняя его и избегая пустот.

7. Сформируйте колбасу нужной длины и завяжите концы.

8. Подвесьте колбасу в прохладное место на несколько часов или на ночь, чтобы она просохла и насытилась ароматами специй.

9. После этого можно приготовить колбасу: запекать в духовке, варить или коптить на гриле.

10. После приготовления дайте колбасе немного остыть, а затем нарежьте на порции и подавайте к столу.