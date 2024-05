Скрытые сахара: неожиданные продукты, которые содержат много сахара

Если вы хотите уменьшить потребление сахара, то вам следует быть очень осторожным с тем, что и сколько вы едите. В большинстве случаев недостаточно отказаться от сладостей и сладких напитков — есть много других продуктов, которые полны скрытых сахаров.

Фото: Openverse by jonolist is licensed under CC BY-SA 2.0