Если вы хотите уменьшить потребление сахара, то вам следует быть очень осторожным с тем, что и сколько вы едите. В большинстве случаев недостаточно отказаться от сладостей и сладких напитков — есть много других продуктов, которые полны скрытых сахаров.
Чтобы оставаться здоровым, обратите внимание на эти продукты.
Ароматизированные йогурты могут содержать добавленный сахар для вкуса. Выбор простого йогурта и добавление свежих фруктов является более здоровым вариантом.
Заправки для салатов, кетчуп и соусы часто содержат добавленный сахар.
Выбор домашних вариантов или продуктов с низким содержанием сахара может помочь снизить его потребление.
Некоторые виды хлеба, особенно белый, могут содержать добавленный сахар.
Цельнозерновые варианты, как правило, являются безопасным выбором.
В то время как батончики мюсли кажутся здоровым перекусом, они могут содержать много сахара.
Чтение этикеток может помочь вам выбрать те, которые содержат меньше добавленного сахара.
В то время как фрукты от природы сладкие, некоторые сухофрукты содержат дополнительные сахара. Желательно выбирать те, в которые не добавлены подсластители.
Фрукты, консервированные в сиропе, могут содержать добавленный сахар. Лучше выбирать консервированные в собственном соку фрукты или свежие плоды.
Некоторые расфасованные сорта овсянки могут содержать добавленный сахар.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.