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Скрытые сахара: неожиданные продукты, которые содержат много сахара

Названы продукты, содержащие скрытый сахар

Здоровье

Если вы хотите уменьшить потребление сахара, то вам следует быть очень осторожным с тем, что и сколько вы едите. В большинстве случаев недостаточно отказаться от сладостей и сладких напитков — есть много других продуктов, которые полны скрытых сахаров.

Названы продукты, содержащие скрытый сахар
Фото: Openverse by jonolist is licensed under CC BY-SA 2.0

Чтобы оставаться здоровым, обратите внимание на эти продукты.

Йогурт

Ароматизированные йогурты могут содержать добавленный сахар для вкуса. Выбор простого йогурта и добавление свежих фруктов является более здоровым вариантом.

Заправки и соусы

Заправки для салатов, кетчуп и соусы часто содержат добавленный сахар.

Выбор домашних вариантов или продуктов с низким содержанием сахара может помочь снизить его потребление.

Хлеб

Некоторые виды хлеба, особенно белый, могут содержать добавленный сахар.

Цельнозерновые варианты, как правило, являются безопасным выбором.

Батончики мюсли

В то время как батончики мюсли кажутся здоровым перекусом, они могут содержать много сахара.

Чтение этикеток может помочь вам выбрать те, которые содержат меньше добавленного сахара.

Сухофрукты

В то время как фрукты от природы сладкие, некоторые сухофрукты содержат дополнительные сахара. Желательно выбирать те, в которые не добавлены подсластители.

Консервированные фрукты

Фрукты, консервированные в сиропе, могут содержать добавленный сахар. Лучше выбирать консервированные в собственном соку фрукты или свежие плоды.

Овсянка быстрого приготовления

Некоторые расфасованные сорта овсянки могут содержать добавленный сахар.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт
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