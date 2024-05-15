Гиганты мысли: это самые умные породы кошек в истории

Эксперты назвали самые умные породы кошек

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Эксперты выделили три породы кошек, которые считаются самыми умными на планете и не уступают сиамским кошкам. Эти породы известны своим интеллектом, схожим с собачьим, что позволяет им легко обучаться и быть преданными своим хозяевам.

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Абиссинские кошки

Эти кошки являются истинными интеллектуалами и осознают своё превосходство над другими кошками, а возможно, даже над людьми. Абиссинцы сложно поддаются удержанию в замкнутом пространстве и предпочитают сохранять дистанцию.

Бенгальские коты

Более дружелюбные и послушные по сравнению с абиссинцами, бенгальские коты хорошо обучаются и способны выполнять команды. Несмотря на внешний вид, эти кошки имеют собачий характер.

Бирманские коты

Умные и очень привязанные к своим владельцам, бирманские кошки не терпят одиночества и обожают спать на коленях своих хозяев, будучи самыми ласковыми из перечисленных пород. В то время как сиамские кошки занимают в этом списке лишь четвёртое место, они также обучаемы и преданны, но требуют больше внимания и ухода.