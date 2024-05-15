Правительство России изменило правила регулирования предельных цен на жизненно важные лекарства

В России изменятся правила регулирования предельных цен на жизненно важные лекарства

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России внесло изменения в правила регулирования предельных отпускных цен на жизненно важные лекарственные препараты, чтобы минимизировать риски их дефицита.

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Постановление направлено на корректировку цен производителей на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Эта мера также поможет справиться с рисками, связанными с внезапным уходом иностранных производителей с российского рынка из-за санкций, обеспечивая доступность жизненно важных лекарств для граждан и системы здравоохранения.

Эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.