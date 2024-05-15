Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайская BYD запустила продажи гибридного пикапа Shark в Мексике
Рецепт домашней колбасы из свинины
Heritage Daily: обнаружены аномалии возле египетских пирамид Гизы
СК "АльфаСтрахование" выявила самых опасных для здоровья животных
Рассказываем, как победить фитофтору
Королевская драма: Король Чарльз и Принц Уильям в ярости из-за тура Меган и Гарри
Названы продукты, содержащие скрытый сахар
Как расслабить мышцы после тренировки: простые методы для облегчения боли
Люля-кебаб: готовить его совсем не так сложно, как кажется
Правительство России изменило правила регулирования предельных цен на жизненно важные лекарства

В России изменятся правила регулирования предельных цен на жизненно важные лекарства

0:42
Экономика

Правительство России внесло изменения в правила регулирования предельных отпускных цен на жизненно важные лекарственные препараты, чтобы минимизировать риски их дефицита.

В России изменятся правила регулирования предельных цен на жизненно важные лекарства
Фото: Openverse by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0

Постановление направлено на корректировку цен производителей на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Эта мера также поможет справиться с рисками, связанными с внезапным уходом иностранных производителей с российского рынка из-за санкций, обеспечивая доступность жизненно важных лекарств для граждан и системы здравоохранения.

Эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману

Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.

Оскар Кучера высказался о патриотизме Шамана
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
Рубленые котлеты из куриной грудки: лёгкий диетический ужин для всей семьи
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
После взятия Работина ВС РФ будут развивать успех, чтобы снять угрозу Крыму Любовь Степушова Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев
Харламов рассказал правду о романе Ольги Бузовой и Тимура Батрудинова
Юлиана Караулова объяснила необходимость обнажённых фотосессий для звёзд
Гиганты мысли: это самые умные породы кошек в истории
Гиганты мысли: это самые умные породы кошек в истории
Последние материалы
В России изменятся правила регулирования предельных цен на жизненно важные лекарства
Рецепт домашней колбасы из свинины
Heritage Daily: обнаружены аномалии возле египетских пирамид Гизы
СК "АльфаСтрахование" выявила самых опасных для здоровья животных
Рассказываем, как победить фитофтору
Королевская драма: Король Чарльз и Принц Уильям в ярости из-за тура Меган и Гарри
Названы продукты, содержащие скрытый сахар
Как расслабить мышцы после тренировки: простые методы для облегчения боли
Люля-кебаб: готовить его совсем не так сложно, как кажется
Яна Поплавская стала лауреатом премии "Синий платочек"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников