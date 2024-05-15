Не обязательно заказывать его в кафе: готовим люля-кебаб дома сами, это просто

Люля-кебаб — это блюдо, которое на первый взгляд может показаться сложным в приготовлении, но на самом деле оно достаточно простое. Главное правило — тщательно вымешать фарш. Если это сделать, то ваш люля-кебаб будет идеальным.
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Чтобы приготовить люля-кебаб, вам понадобятся следующие ингредиенты:
свино-говяжий фарш — 500 г,
1 шт. репчатого лука,
1 зубчик чеснока,
20 г петрушки,
1 столовая ложка соевого соуса,
перец молотый и соль по вкусу,
50 мл воды.
Приготовление
Для начала замочите шпажки длиной не менее 20 см в холодной воде на 1 час, чтобы они не сгорели при запекании в духовке.
Затем выложите фарш в миску. Очистите лук и чеснок, промойте зелень. Нарежьте ингредиенты мелко и добавьте к фаршу вместе с соевым соусом и специями. Тщательно перемешайте.
Чтобы фарш стал однородным, отбейте его, поднимая мясную начинку над столом и бросая её с силой на поверхность.
Затем оставьте фарш в холодильнике на 30 минут.
После этого достаньте фарш и вытащите шпажки из воды. Разделите начинку на равные части и оберните каждую вокруг шпажки, создавая форму люля-кебаба.
Выложите люля-кебабы на решетку или в форму и запекайте в духовке при 200°C около 30 минут, переворачивая их периодически.
Когда люля-кебабы готовы, выньте их из духовки и дайте немного остыть перед подачей на стол. Подавайте люля-кебабы с соусом или кетчупом, а также салатом и гарниром по вашему выбору. Приятного аппетита!
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