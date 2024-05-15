Не обязательно заказывать его в кафе: готовим люля-кебаб дома сами, это просто

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Люля-кебаб: готовить его совсем не так сложно, как кажется

1:50
Еда

Люля-кебаб — это блюдо, которое на первый взгляд может показаться сложным в приготовлении, но на самом деле оно достаточно простое. Главное правило — тщательно вымешать фарш. Если это сделать, то ваш люля-кебаб будет идеальным.

Люля-кебаб: готовить его совсем не так сложно, как кажется
Фото: commons.wikimedia.org by Lesya Dolyk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чтобы приготовить люля-кебаб, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • свино-говяжий фарш — 500 г,
  • 1 шт. репчатого лука,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 20 г петрушки,
  • 1 столовая ложка соевого соуса,
  • перец молотый и соль по вкусу,
  • 50 мл воды.

Приготовление

  1. Для начала замочите шпажки длиной не менее 20 см в холодной воде на 1 час, чтобы они не сгорели при запекании в духовке.
  2. Затем выложите фарш в миску. Очистите лук и чеснок, промойте зелень. Нарежьте ингредиенты мелко и добавьте к фаршу вместе с соевым соусом и специями. Тщательно перемешайте.
  3. Чтобы фарш стал однородным, отбейте его, поднимая мясную начинку над столом и бросая её с силой на поверхность.
  4. Затем оставьте фарш в холодильнике на 30 минут.
  5. После этого достаньте фарш и вытащите шпажки из воды. Разделите начинку на равные части и оберните каждую вокруг шпажки, создавая форму люля-кебаба.
  6. Выложите люля-кебабы на решетку или в форму и запекайте в духовке при 200°C около 30 минут, переворачивая их периодически.

Когда люля-кебабы готовы, выньте их из духовки и дайте немного остыть перед подачей на стол. Подавайте люля-кебабы с соусом или кетчупом, а также салатом и гарниром по вашему выбору. Приятного аппетита!

Домашний кебаб в духовке - и мангал не нужен! Вкуснейший кебаб! люля кебаб.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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