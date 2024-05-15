Юлиана Караулова объяснила необходимость обнаженных фотосессий для звёзд

Караулова считает откровенные фотосессии необходимыми для творческой реализации

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлианна Караулова заявила, что не видит ничего ужасного в откровенных фотосессиях, так как они помогают людям высвободить сексуальную энергию. Ее слова приводит Teleprogramma.

Фото: youtube.com by канал Яна Чурикова is licensed under public domain

Артистка пояснила, что с помощью такого контента можно реализовать себя с творческой стороны.

"Такие фотосессии нужны для того, чтобы почувствовать себя "вау", — заявила артистка.

Исполнительница заявила, что с каждым из этапов своей карьеры относится с уважением. Она понимает, что только на собственных ошибках могла научиться чему-то важному, даже если в моменте выглядела глупо.

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