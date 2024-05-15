Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как восстановить растение после заморозков
Александр Петров не всё рассказывает про свою жену
NYT собрала жалобы американских фермеров на магнитную бурю
Елена Воробей рассказала о серьезных конфликтах с единственной дочерью
Риелтор Жук посоветовала перед сдачей квартиры максимально осветить её
Как сохранить колени при тренировках?
Ветеринары рассказали о тяжелом дыхании собаки
Косметолог Малкина рассказала об основных ошибах в лечении акне
Артиста из "Уральских пельменей" Соколова обманул таксист в Турции
Юлиана Караулова объяснила необходимость обнаженных фотосессий для звёзд

Караулова считает откровенные фотосессии необходимыми для творческой реализации

0:46
Шоу-бизнес

Певица Юлианна Караулова заявила, что не видит ничего ужасного в откровенных фотосессиях, так как они помогают людям высвободить сексуальную энергию. Ее слова приводит Teleprogramma.

Караулова считает откровенные фотосессии необходимыми для творческой реализации
Фото: youtube.com by канал Яна Чурикова is licensed under public domain

Артистка пояснила, что с помощью такого контента можно реализовать себя с творческой стороны.

"Такие фотосессии нужны для того, чтобы почувствовать себя "вау", — заявила артистка.

Исполнительница заявила, что с каждым из этапов своей карьеры относится с уважением. Она понимает, что только на собственных ошибках могла научиться чему-то важному, даже если в моменте выглядела глупо.

Ранее комик Павел Дедищев пожаловался на безденежье в начале работы на телеканале ТНТ.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Российское наступление на Харьков подходит к кульминации Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Последние материалы
Как восстановить растение после заморозков
Александр Петров не всё рассказывает про свою жену
NYT собрала жалобы американских фермеров на магнитную бурю
Елена Воробей рассказала о серьезных конфликтах с единственной дочерью
Риелтор Жук посоветовала перед сдачей квартиры максимально осветить её
Как сохранить колени при тренировках?
Ветеринары рассказали о тяжелом дыхании собаки
Косметолог Малкина рассказала об основных ошибах в лечении акне
Артиста из "Уральских пельменей" Соколова обманул таксист в Турции
Группа "Пропаганда" получает угрозы от украинских ботов после концерта в зоне СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников