Юлиана Караулова объяснила необходимость обнаженных фотосессий для звёзд

Певица Юлианна Караулова заявила, что не видит ничего ужасного в откровенных фотосессиях, так как они помогают людям высвободить сексуальную энергию. Ее слова приводит Teleprogramma.
Артистка пояснила, что с помощью такого контента можно реализовать себя с творческой стороны.
"Такие фотосессии нужны для того, чтобы почувствовать себя "вау", — заявила артистка.
Исполнительница заявила, что с каждым из этапов своей карьеры относится с уважением. Она понимает, что только на собственных ошибках могла научиться чему-то важному, даже если в моменте выглядела глупо.
Ранее комик Павел Дедищев пожаловался на безденежье в начале работы на телеканале ТНТ.
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