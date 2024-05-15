Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топалов рассказал о сложностях семейной жизни с Тодоренко
Ветеринары рассказали, как стричь когти кошке
Китайская BYD запустила продажи гибридного пикапа Shark в Мексике
В России изменятся правила регулирования предельных цен на жизненно важные лекарства
Рецепт домашней колбасы из свинины
Heritage Daily: обнаружены аномалии возле египетских пирамид Гизы
СК "АльфаСтрахование" выявила самых опасных для здоровья животных
Королевская драма: Король Чарльз и Принц Уильям в ярости из-за тура Меган и Гарри
Названы продукты, содержащие скрытый сахар
Самые эффективные способы борьбы с фитофторой

Рассказываем, как победить фитофтору

2:06
Садоводство » Советы

Фитофтора - это опасное растительное заболевание, которое может нанести серьёзный ущерб садоводству и сельскому хозяйству. Она поражает множество культурных растений, таких как картофель, томаты, огурцы, а также декоративные растения. Чтобы предотвратить распространение фитофторы и защитить свои растения, необходимо принять меры по её борьбе.

Рассказываем, как победить фитофтору
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Самым важным шагом в борьбе с фитофторой является профилактика. Необходимо следить за состоянием растений и регулярно осматривать их на наличие признаков заболевания. Если вы заметили увядание листьев, пятна на стеблях или плодах, необходимо немедленно принять меры.

Один из эффективных способов предотвратить появление фитофторы - это соблюдение правильного режима полива. Избыточная влажность является одной из основных причин развития этого заболевания. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы почва была не слишком влажной, особенно в периоды дождей. Также стоит избегать полива растений сверху, чтобы не создавать благоприятную среду для развития грибка фитофторы.

Ещё одним важным моментом в борьбе с фитофторой является правильное удобрение растений. Избыток азота в почве может стать причиной развития заболевания. Поэтому необходимо соблюдать рекомендуемые дозы удобрений и не переусердствовать с их использованием.

Если вы уже обнаружили признаки фитофторы на своих растениях, то необходимо принять меры по ее лечению. Одним из самых эффективных способов является применение специальных препаратов, содержащих медь. Они обладают антимикробными свойствами и могут остановить развитие грибка фитофторы. Однако необходимо соблюдать рекомендуемые дозы и частоту применения, чтобы не нанести вред растениям.

Также можно использовать народные средства для борьбы с фитофторой. Например, настойка чеснока или перца может быть эффективной в борьбе с этим заболеванием.

Лучшие способы борьбы с фитофторой
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману

Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.

Оскар Кучера высказался о патриотизме Шамана
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
Рубленые котлеты из куриной грудки: лёгкий диетический ужин для всей семьи
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
После взятия Работина ВС РФ будут развивать успех, чтобы снять угрозу Крыму Любовь Степушова Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев
Харламов рассказал правду о романе Ольги Бузовой и Тимура Батрудинова
Юлиана Караулова объяснила необходимость обнажённых фотосессий для звёзд
Гиганты мысли: это самые умные породы кошек в истории
Гиганты мысли: это самые умные породы кошек в истории
Последние материалы
В России изменятся правила регулирования предельных цен на жизненно важные лекарства
Рецепт домашней колбасы из свинины
Heritage Daily: обнаружены аномалии возле египетских пирамид Гизы
СК "АльфаСтрахование" выявила самых опасных для здоровья животных
Рассказываем, как победить фитофтору
Королевская драма: Король Чарльз и Принц Уильям в ярости из-за тура Меган и Гарри
Названы продукты, содержащие скрытый сахар
Как расслабить мышцы после тренировки: простые методы для облегчения боли
Люля-кебаб: готовить его совсем не так сложно, как кажется
Яна Поплавская стала лауреатом премии "Синий платочек"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников