Новый вызов для Ford и Toyota: как BYD с пикапом Shark изменит рынок в Мексике

Китайская автомобильная компания BYD представила новый гибридно-электрический пикап Shark в Мексике, укрепляя свои позиции на североамериканском рынке и конкурируя с такими гигантами, как Ford и Toyota.
Запуск новинки совпал с объявлением о резком повышении тарифов на китайские товары, включая электромобили, со стороны США. Несмотря на это, региональный директор BYD Стелла Ли заявила, что компания не планирует выхода на рынок США и фокусируется на развитии производства в Мексике.
BYD рассматривает строительство завода в Мексике с ежегодной производственной мощностью 150 000 автомобилей, который будет обслуживать местный и латиноамериканский рынки.
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