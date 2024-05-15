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Исследование "АльфаСтрахования": укусы собак и кошек — основные причины обращений за страховыми выплатами

СК "АльфаСтрахование" выявила самых опасных для здоровья животных

1:33
Страхование

Страховая компания "АльфаСтрахование" провела анализ данных связанных с несчастными случаями, и выявила, какие животные чаще всего причиняют своим владельцам наибольший вред. На первых местах оказались собаки, кошки и лошади.

СК "АльфаСтрахование" выявила самых опасных для здоровья животных
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Наибольшее количество травм происходит из-за укусов собак, на них приходится 48% всех обращений. Укусы кошек составляют 21% случаев. Лошади занимают третье место по опасности в 11%. Наиболее распространенные травмы — это повреждения рук, ног, шеи и спины.

Четвертое место заняли грызуны, включая крыс, мышей и хомяков, с 8% обращений. За ними следуют змеи (5%) и беспозвоночные (3%), такие как насекомые, пауки, медузы и морские ежи. Чаще всего пострадавшие получают рваные раны и отравления ядом при укусе.

"Животные, несомненно являются источник радости особенно для детей. Однако при контакте с ними не стоит забывать о простых правилах безопасности. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным последствиям для здоровья. Полис страхования от несчастных случаев и болезней возместит материальные затраты на восстановление здоровья даже в таких нестандартных ситуациях, как укус животного", — отметил директор департамента страхования имущества физических лиц компании "АльфаСтрахование" Денис Титов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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