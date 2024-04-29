По данным консенсус-прогноза от "Известий", российская экономика предположительно увеличится на 2,5-3 процента к концу 2024 года. Все 11 опрошенных аналитиков из банков, рейтинговых агентств, университетов и финансовых компаний сошлись во мнении, что ВВП в этом году ждет рост.
Среди факторов, стимулирующих рост, выделяют высокий уровень государственных расходов и увеличение внутреннего потребительского спроса за счет роста заработных плат, а также возможное увеличение цен на нефть.
Однако существуют риски для экономики России, такие как нехватка кадров, санкционное давление и сворачивание государственных программ в сфере ипотечного кредитования.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.