Эксперты назвали риски для российской экономики

ВВП России в 2024 году ждет рост

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным консенсус-прогноза от "Известий", российская экономика предположительно увеличится на 2,5-3 процента к концу 2024 года. Все 11 опрошенных аналитиков из банков, рейтинговых агентств, университетов и финансовых компаний сошлись во мнении, что ВВП в этом году ждет рост.

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Среди факторов, стимулирующих рост, выделяют высокий уровень государственных расходов и увеличение внутреннего потребительского спроса за счет роста заработных плат, а также возможное увеличение цен на нефть.

Однако существуют риски для экономики России, такие как нехватка кадров, санкционное давление и сворачивание государственных программ в сфере ипотечного кредитования.