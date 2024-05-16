Карты на стол: ЦБ обязал страховщиков предупреждать клиентов о рисках ДСЖ

ЦБ потребовал от страховщиков раскрыть клиентам комиссию по ДСЖ

1:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Банк России потребовал от страховщиков раскрыть клиентам комиссию по долевому страхованию жизни (ДСЖ). Об этом говорится в проекте указания регулятора о требованиях к договорам и информации о ДСЖ, которую страховщики должны будут сообщать потребителям перед заключением договора.

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При продаже ДСЖ страховым компаниям придётся подробно рассказывать потенциальным клиентам о ПИФе, в который будут инвестированы средства от страхового полиса, а также предупреждать, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, а стоимость инвестиционных паёв ОПИФ может как расти, так и снижаться.

Также страховщики должны будут описать порядок определения выплаты и её размер по каждому риску и сразу предупреждать клиента, что она может оказаться меньше суммы взносов. Кроме того, компании должны будут раскрыть информацию "о размере всех вознаграждений страховой организации, за исключением вознаграждения страховщика с лицензией управляющей компании".

Согласно указанию ЦБ, также клиент сможет передавать паи ПИФа в залог, не уведомляя страховую компанию. При этом страховщик при расторжении договора обязан вернуть лишь те средства, которые не были потрачены на покупку паёв ПИФов, говорится в документе.

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