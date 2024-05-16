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Олег Артюков
N-TV: торговый конфликт Китая и США ударит по Германии

В Германии заявили об ударе по экономике страны из-за действий США против Китая

3:06
Экономика

Немецкие экономисты по-прежнему не слишком-то оптимистично оценивают перспективы экономики Германии. Они предполагают рост всего лишь на 0,2 процента в 2024 году.

В Германии заявили об ударе по экономике страны из-за действий США против Китая
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under public domain

Однако новые заградительные пошлины, введённые американской администрацией против ряда китайских товаров, в том числе электромобилей, угрожает и этому росту, отмечается в материале немецкого телеканала N-TV.

В Европе опасаются, что китайские товары, против которых введены заградительные пошлины в США, окажутся на европейском рынке. А конкурировать с теми же электромобилями европейские компании не могут.

Хотя заметим, что германские автоконцерны, тот же "Фольксваген", развивают сотрудничество с китайскими компаниями, в том числе в том, что касается электромобилей. И расчёт на то, что их будут поставлять не только на рынок Китая, но и в те же США. Однако такой вариант под вопросом после введения стопроцентной пошлины на импортируемые из КНР в Соединённые Штаты электромобили.

Председатель совета директоров Tui Себастиан Эбель заявил, что Германия сейчас один из рынков, где очень сложно зарабатывать, говорится в материале N-TV .

"Мы наблюдаем деиндустриализацию в Германии. Мы видим бездействующее правительство, а на этом фоне в Германии срочно необходимы реформы", — заявил он.

В Германии рассчитывают, что в 2025 году дела начнут налаживаться, рост экономики может быть 0,9 процентов. Но может и не быть, в свете действий американской администрации.

Директор Федерации внешней торговли Антонин Финкельбург считает, что все товары, которые теперь не поступят в США, придут к нам, придут в Европу, придут в Южную Америку.

"В этом плане это перенасыщение продуктами, это перепроизводство, которое идёт из Китая, на самом деле существует и тоже становится для нас экономической проблемой", — заявил он.

Пока всё это гипотетический вариант, но в Евросоюзе также изучают возможность введения заградительных пошлин для китайских электромобилей.

Стоит заметить, что не первый раз США создают проблемы своим европейским партнёрам. Ранее администрация Байдена приняла так называемый Акт об инфляции, который предполагал большие льготы для высокотехнологичных компаний. В том числе производителей электромобилей.

В Европе очень много говорили о том, что тем самым американцы стимулируют европейские концерны переносить производство в США. Причём говорили на самом высоком уровне, тот же канцлер Олаф Шольц.

Особого впечатления на Вашингтон, впрочем, эти заявления не произвели. И со временем европейские политики и чиновники стали уделять этой теме куда меньше внимания. Публичной, во всяком случае.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай германия евросоюз
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