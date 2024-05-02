Die Zeit: европейский экспорт в Россию восстанавливается быстрыми темпами

В Германии рассказали о растущей торговле между Европой и Россией

3:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Торговля государств Евросоюза со странами-соседями России за последнее время увеличилась на тысячу процентов. Большинство экспертов считают, что речь идет о скрытых поставках в РФ. В результате, как сообщает немецкое издание Die Zeit, минимум треть европейского экспорта в Россию была восстановлена.

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Санкции против России были предназначены для оказания давления на экономику страны. Однако европейская таможенная статистика показывает, что экспорт в Россию продолжает расти. Die Zeit отмечает, что поток товаров не прекратился, а продолжает поступать в Россию другими путями. Особенно через соседние страны, такие как Киргизия, Армения, Грузия и Казахстан, говорится в материале (перевод "ИноТВ").

Например, торговля между ЕС и Арменией выросла на 260 процентов, до двух миллиардов евро, между ЕС и Киргизией — на тысячу процентов, с 0,3 млрд до 2,9 млрд, а поставки в Казахстан удвоились и достигли 13 миллиардов евро. Проблема поставок через эти в Россию известна европейским политикам и чиновникам, но решение пока не найдено.

Робин Брукс, исследователь антироссийских санкций в Брукингском институте, считает, что Россия уже компенсировала около трети утраченной прямой торговли с Европой в прошлом году. Большую часть скрытого европейского экспорта составляют транспортные средства, запчасти, электроника и машины.

Торговля Германии с Киргизией за последние годы выросла на 1500 процентов, с 45 млн до 772 млн евро. Хотя основная часть товаров — это мебель, бытовая техника и автомобили, среди них также есть детали для электродвигателей и приборов, инструменты, полупроводники и транзисторы, которые имеют большое значение для российской оборонной промышленности, утверждает Die Zeit.

Западные компании отвергают обвинения в поддержке российской оборонной промышленности и утверждают, что не могут отследить перепродажи своих товаров. Представитель Восточного комитета германской экономики заявил, что немецкие компании прилагают максимум усилий, чтобы избежать уклонения от санкций, но не могут полностью исключить возможность того, что третьи страны перенаправляют подсанкционные товары.

Попытки надавить на страны, перепродающие товары в Россию, также не приносят результата. Большинство из них заявляют, что учитывают просьбы Европы, но не готовы разорвать торговые отношения с Россией.

Стоит отметить, что ранее в США и Евросоюзе неоднократно заявляли, что будут вводить санкции против компаний из третьих стран, участвующих в торговле с Россией. Собственно, такие санкции уже вводятся. Правда, речь пока идёт всё же о единицах, а не десятках и сотнях компаний.

Американские и европейские представители неоднократно посещали соседние с Россией страны, убеждая их власти ограничить торговлю с нашей страной.

Впрочем, надо заметить, что на Западе всё же есть сомнения относительно масштабов распространения санкций на третьи страны. Ведь вполне вероятно, что таким образом можно добиться не соблюдения ограничительных мер, а ухудшения отношений с этими государствами.