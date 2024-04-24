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Олег Артюков
В Европе задумались, где брать газ на следующую зиму

В Европе озаботились поисками газа на следующую зиму

3:04
Экономика

Европейские трейдеры задумались над тем, гда брать природный газ для следующего отопительного сезона.

В Европе озаботились поисками газа на следующую зиму
Фото: wikimedia.org by RG72 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Проблема есть. Во-первых, в этом году истекает срок контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В Киеве заявили, что не будут проводить ни аукционы на краткосрочные контракты, ни заключать долгосрочное соглашение. Переговоры на эту тему не ведутся.

В Брюсселе, к слову, тоже заявили, что продление транзитного контракта через Украину Евросоюз не интересует.

Во-вторых, вполне вероятен рост спроса на сжиженный природный газ в Азии, особенно в Китае. Там сейчас газ дорожает, некоторые страны уже начинают потихоньку от него отказываться из-за высокой стоимости, сообщает издание "Нефть и капитал".

Никуда не делся и погодный фактор. Последние несколько зим в Европе были мягкими, так что газа в хранилищах осталось много. Однако нет никаких гарантий, что следующая зима будет такой же мягкой. Может будет, а может и нет — это постоянно довлеющий фактор.

Потому что в любом случае приходится исходить из того, что зима будет холодной и делать запасы сообразно тому.

Вероятный запрет российского сжиженного природного газа в 14-м пакете санкций Евросоюза против России тоже является серьёзным фактором риска.

Так что проблема не надуманная. Транзитом через Украину, например, газ идёт в несколько центральноевропейских государств, у которых нет выхода к морю. Это не единственный источник для них, но по-прежнему важный.

Между тем, в новом отчёте Международного энергетического агентства говорится, что поставки российского трубопроводного газа в Европу прошедшей зимой выросли на четверть по сравнению с предыдущим отопительным сезоном.

"Поставки российского газа по трубопроводам увеличились примерно на 25 процентов (или на пять млрд куб. м) в годовом выражении в течение зимнего сезона 2023-2024 годов, хотя и оставались на 70 процентов ниже уровня, который был достигнут зимой 2020-2021 годов", — цитирует отчёт ТАСС.

Поставки газа из РФ в Евросоюз по трубе увеличились на девять процентов (или на один млрд куб. м), а экспорт в Турцию вырос на 50 процентов в период с октября 2023 года по февраль 2024 года. Однако доля российского трубопроводного газа в общем спросе Европы на газ зимой всё равно оставалась ниже десяти процентов, утверждает МЭА.

В 2024 году поставки российского трубопроводного газа в страны ОЭСР в Европе останутся близкими к уровню 2023 года, прогнозируют в агентстве.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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