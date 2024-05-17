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Следует ли вымывать волосы до того, как идти в парикмахерскую

Выбор: мыть волосы перед походом в салон или нет

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Моя семья » Красота и стиль

Предварительное мытье волос перед походом в парикмахерскую — это дилемма, с которой сталкиваются многие. Решение зависит от нескольких факторов и политики салона. Во многих заведениях это входит в процесс стрижки, иногда за дополнительную плату.

Выбор: мыть волосы перед походом в салон или нет
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Если это дополнительная услуга, можно сэкономить время и деньги, вымыв волосы дома перед визитом. Это позволит мастеру лучше оценить состояние волос. Если мытье головы включено в стоимость, можно прийти в салон без этого.

Однако, если укладка не свежа и это мешает, лучше вымыть волосы. При окрашивании рекомендуется вымыть голову за 2-3 дня до процедуры, без использования кондиционера и стайлинга, чтобы кожа головы была защищена от агрессивного воздействия краски.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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