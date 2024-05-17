Следует ли вымывать волосы до того, как идти в парикмахерскую

Предварительное мытье волос перед походом в парикмахерскую — это дилемма, с которой сталкиваются многие. Решение зависит от нескольких факторов и политики салона. Во многих заведениях это входит в процесс стрижки, иногда за дополнительную плату.
Если это дополнительная услуга, можно сэкономить время и деньги, вымыв волосы дома перед визитом. Это позволит мастеру лучше оценить состояние волос. Если мытье головы включено в стоимость, можно прийти в салон без этого.
Однако, если укладка не свежа и это мешает, лучше вымыть волосы. При окрашивании рекомендуется вымыть голову за 2-3 дня до процедуры, без использования кондиционера и стайлинга, чтобы кожа головы была защищена от агрессивного воздействия краски.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.