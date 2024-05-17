Следует ли вымывать волосы до того, как идти в парикмахерскую

Выбор: мыть волосы перед походом в салон или нет

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Предварительное мытье волос перед походом в парикмахерскую — это дилемма, с которой сталкиваются многие. Решение зависит от нескольких факторов и политики салона. Во многих заведениях это входит в процесс стрижки, иногда за дополнительную плату.

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Если это дополнительная услуга, можно сэкономить время и деньги, вымыв волосы дома перед визитом. Это позволит мастеру лучше оценить состояние волос. Если мытье головы включено в стоимость, можно прийти в салон без этого.

Однако, если укладка не свежа и это мешает, лучше вымыть волосы. При окрашивании рекомендуется вымыть голову за 2-3 дня до процедуры, без использования кондиционера и стайлинга, чтобы кожа головы была защищена от агрессивного воздействия краски.



