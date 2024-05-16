Вы сидите на диете и хотите сбросить лишние кило? Тогда попробуйте этот ананасовый смузи с йогуртом

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Вкусный ананасовый смузи: для похудения

1:16
Еда

Ананасовый смузи — один из самых восхитительных фруктовых напитков. Этот рецепт очень прост. На вкус он напоминает тропический рай в стакане и наверняка понравится как детям, так и взрослым.

Вкусный ананасовый смузи: для похудения
Фото: Openverse by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0

Это идеальный коктейль для завтрака. Во-первых, ананасы способствуют похудению. К тому же они очень сытны. Кроме того, они богаты витамином С и магнием, который способствует улучшению психического здоровья и сердечно-сосудистой системы. Они также являются источником витамина B1, витамина B6, а также необходимых фолатов. 

Ингредиенты

  • 3/4 стакана ананасового сока
  • 100 мл воды
  • 1/2 стакана йогурта (творога)
  • 3/4 стакана кусочков ананаса
  • 2 чайные ложки лимонного сока
  • 3 столовые ложки тростникового сахара
  • 1 персик
  • 2 дольки ананаса

Приготовление

Добавьте в кухонный комбайн ананасовый сок, лимонный сок, воду, сахар, йогурт, персик (сначала нарежьте его небольшими кусочками) и кусочки ананаса. Взбейте все ингредиенты до получения однородной консистенции. Перелейте смузи в бокал и украсьте дольками ананаса.

АНАНАСОВЫЙ СМУЗИ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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