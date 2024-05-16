Вы сидите на диете и хотите сбросить лишние кило? Тогда попробуйте этот ананасовый смузи с йогуртом

Вкусный ананасовый смузи: для похудения

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Ананасовый смузи — один из самых восхитительных фруктовых напитков. Этот рецепт очень прост. На вкус он напоминает тропический рай в стакане и наверняка понравится как детям, так и взрослым.

Фото: Openverse by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0

Это идеальный коктейль для завтрака. Во-первых, ананасы способствуют похудению. К тому же они очень сытны. Кроме того, они богаты витамином С и магнием, который способствует улучшению психического здоровья и сердечно-сосудистой системы. Они также являются источником витамина B1, витамина B6, а также необходимых фолатов.

Ингредиенты

3/4 стакана ананасового сока

100 мл воды

1/2 стакана йогурта (творога)

3/4 стакана кусочков ананаса

2 чайные ложки лимонного сока

3 столовые ложки тростникового сахара

1 персик

2 дольки ананаса

Приготовление

Добавьте в кухонный комбайн ананасовый сок, лимонный сок, воду, сахар, йогурт, персик (сначала нарежьте его небольшими кусочками) и кусочки ананаса. Взбейте все ингредиенты до получения однородной консистенции. Перелейте смузи в бокал и украсьте дольками ананаса.