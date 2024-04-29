Делает ли она это специально? Почему кошка "вредничает"?

Понимание кошачьего поведения: разрушаем стереотипы

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда кошка оставляет свои следы в ваших ботинках, не стоит в этом видеть злой умысел. Мы часто ошибочно приписываем кошкам человеческие качества, такие как злоба, ревность, ненависть или разочарование.

Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На самом деле, животные, включая кошек, переживают менее абстрактные эмоции, такие как радость, удовлетворение, скука и страх. Поэтому неправильная интерпретация их поведения может привести к множеству проблем.

Кошка не способна различать добро и зло, поэтому она не может испытывать чувство вины или разочарования. Вместо этого она может лишь бояться наказания и ассоциировать определенное поведение с реакцией человека, благодаря своей отличной памяти.

Кошка принимает жизнь такой, какая она есть, не держит зла и не помнит обид. Она полагается на человека и усваивает повторяющиеся модели поведения.